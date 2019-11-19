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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Usta oyuncu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı

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Usta oyuncu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı

Yıldız Kenter, Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce 91 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Kenter için Levent Afet Yolal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kenter'in kızı Leyla Tepedelen ile manevi kızı Esma Uzun'un taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Berhan Şimşek, Orhan Gencebay, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Erol Evgin, Bedri Baykam, Ali Poyrazoğlu, Ferhan Şensoy, Cengiz Bozkurt ve Fırat Tanış'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

 Müşfik Kenter'in kızı Elvan Kenter, Türk tiyatrosunda bir devrin, babası ve halasının vefatıyla kapandığını anlatarak, "Çok üzgünüm, yüreğim yanıyor. İnşallah yetkililerin söylediği gibi bu değeri koruyabilirlerse devam ettirebilirlerse bizim için en önemli şey bu." dedi.

Tarihçi yazar İlber Ortaylı da Yıldız Kenter'in tiyatroyu tiyatro yapan bir büyük sanatçı olduğunu belirterek, "Kendi özel tiyatrosunu kurması bir yana, Batı edebiyatı, Batı dilleri ve konservatuvar hocalığıyla onun kaybı bir çöküş tabi. İnşallah yerini yenileri alacaktır. Ölüm mukadderat." şeklinde konuştu.

Oyuncu Cengiz Bozkurt ise Kenter'in kendisini Mehmet Ergen ile birlikte Londra'da tiyatro yaparken Türkiye'ye davet ettiğini söyledi.

Bozkurt, "Her zaman güzel anılacak bir ustayı kaybettik, üzerimizde emeği çoktur. Burada karşınızda bulunmama vesile olmuş insandır. Çok güzel anılacak. Öğrencilerinin de onun yolundan gideceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kenter'in cenazesi Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verildi.

 

 

 

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