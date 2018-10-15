Usta oyuncu 26 yıl sonra tiyatro sahnesinde
İki usta oyuncu Cihat Tamer ve Bedia Ener; aşk,romantizm ve komedi yüklü bir oyunla tiyatroseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. 56. Sanat yılını kutlayan Cihat Tamer’i 26 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüren “İkinci Bahar” adlı oyun aşk ve mutluluğun insanı her yaşta bulabileceğini anlatıyor.
56. sanat yılını kutlayan usta oyuncu Cihat Tamer ile Bedia Ener’i tiyatro sahnesinde buluşturan “İkinci Bahar” adlı oyunda ikiliye Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak eşlik ediyor. Alfonso Paso’nun eserinden uyarlanan oyunun yönetmenliğini Serkan Budak üstleniyor.
Aşk, romantizm ve komedi yüklü “İkinci Bahar” hayallerini çok çalışmak ve çok para kazanmak üzerine kuran bir kuşak ile solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan bir kuşağın başından geçenleri konu alıyor.
“İkinci Bahar” ile 26 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüğü için çok heyecanlı olduğunu belirten usta oyuncu Cihat Tamer “ Yıllar sonra tiyatro sahnesinde olmak beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. 56. Sanat yılımı da bu oyun ve mutlulukla kutluyorum” dedi. Oyunun bir diğer usta ismi Bedia Ener ise “Oyun çok sevimli ve içinde olduğum için çok mutluyum. Cihat ile çalışmak büyük bir mutluluk. O benim hem abim, hem de meslek büyüğümdür” dedi.
13 Ekim'de Profilo Kültür Merkezi'nde perde açacak olan oyunun gösterim programı ise şöyle:
14 EKİM MALL OF İSTANBUL MOI SAHNE
19 EKİM DURU TİYATRO
15 EKİM BALIKESİR LİSESİ TİYATRO SALONU
26 EKİM BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ BANDIRMA
27 EKİM GÖNEN BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle