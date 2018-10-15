Usta oyuncu 26 yıl sonra tiyatro sahnesinde

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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15.10.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Usta oyuncu 26 yıl sonra tiyatro sahnesinde

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Usta oyuncu 26 yıl sonra tiyatro sahnesinde

İki usta oyuncu Cihat Tamer ve Bedia Ener; aşk,romantizm ve komedi yüklü bir oyunla tiyatroseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. 56. Sanat yılını kutlayan Cihat Tamer’i 26 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüren “İkinci Bahar” adlı oyun aşk ve mutluluğun insanı her yaşta bulabileceğini anlatıyor.

56. sanat yılını kutlayan usta oyuncu Cihat Tamer ile Bedia Ener’i tiyatro sahnesinde buluşturan “İkinci Bahar” adlı oyunda ikiliye Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak eşlik ediyor. Alfonso Paso’nun eserinden uyarlanan oyunun yönetmenliğini Serkan Budak üstleniyor.

Aşk, romantizm ve komedi yüklü “İkinci Bahar” hayallerini çok çalışmak ve çok para kazanmak üzerine kuran bir kuşak ile solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan bir kuşağın başından geçenleri konu alıyor.

Usta oyuncu 26 yıl sonra tiyatro sahnesinde

“İkinci Bahar” ile 26 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüğü için çok heyecanlı olduğunu belirten usta oyuncu Cihat Tamer “ Yıllar sonra tiyatro sahnesinde olmak beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. 56. Sanat yılımı da bu oyun ve mutlulukla kutluyorum” dedi. Oyunun bir diğer usta ismi Bedia Ener ise “Oyun çok sevimli ve içinde olduğum için çok mutluyum. Cihat ile çalışmak büyük bir mutluluk. O benim hem abim, hem de meslek büyüğümdür” dedi.

13 Ekim'de Profilo Kültür Merkezi'nde perde açacak olan oyunun gösterim programı ise şöyle:

14 EKİM MALL OF İSTANBUL MOI SAHNE
19 EKİM DURU TİYATRO
15 EKİM BALIKESİR LİSESİ TİYATRO SALONU
26 EKİM BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ BANDIRMA
27 EKİM GÖNEN BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ

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