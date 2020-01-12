Usta ile aynı sahnede

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Eren, “Adaletin Bu mu Dünya”, “Çemberimde Gül Oya”, “Sivas Ellerinde Sazım Çalınır”, “Tatlı Dillim”, “Beni Unutma” adlı son albümünde bulunan eserlerin yanı sıra yıllardır sahnede seslendirdiği şarkıları da söyledi. Konserin sürpriz misafiri ise usta sanatçı Selda Bağcan oldu. İkili, “Gesi Bağları” adlı şarkısında düet yaptı. Gonca’ya albüm yapacağız

Konserin ardından Cenk Eren ve Selda Bağcan, Jash adlı mekâna gitti. Mekân çıkışı birlikte objektife poz veren üçlüden Selda Bağcan, “Cenkimin muhteşem bir konseri vardı. Şimdi de sevgili Gonca’ya albüm yapacağız. Belki onunla düet de yapacağız” dedi.