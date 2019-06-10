Üretim süreci sarsıntılı geçiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriÜretim süreci sarsıntılı geçiyor
GeriKeyif Üretim süreci sarsıntılı geçiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
10.06.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Üretim süreci sarsıntılı geçiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üretim süreci sarsıntılı geçiyor

Eylül Deniz, “Söz” isimli sergisiyle 26-29 Eylül tarihleri arasında Londra’da düzenlenecek “START” adlı sanat fuarında yer alacak. Deniz ile Londra yolculuğu öncesinde buluştuk.

Sizi yıllar önce rol aldığınız dizilerle tanıdık. Ardından şiir kitapları çıkardınız. Son olarak ise fırça kullanmadan yaptığınız tablolarınız Londra’da sergilenecek. Yolculuğunuzu bir de sizden dinleyelim...

- İçimde kendimi hep sanatla ifade etme arzusu vardı. Bu şiirle başladı. Şiir benim karakterim. Üç şiir kitabı çıkardım, bu yılın sonunda 4’üncü şiir kitabım da okuyucu ile buluşacak. Öte yandan bundan birkaç sene önce, kelimelerin yetmediğini hissettiğimde hayatıma resim girdi. Merkür Galeri sahibi sevgili Sabiha Kurtulmuş’un önerisi ile ilk sergimi planladık. Şubat ayında ilk sergim “Söz”ü beğeniye sundum.

Eserlerinize ilgi nasıldı?

- Başarılı bir sergi oldu. Özellikle Türkiye’de sanatın ‘s’si bile artık lüks olarak algılanıyor. Ancak benim çoğu eserim satıldı ve farklı koleksiyonlara girdi. Bu da ilk sergim için bana umut ve şevk verdi.

Resim yaparken hangi tekniği kullanıyorsunuz?

- Ben soyuta daha yakınım. Farklı malzemeler kullanmayı seviyorum. Figürlerde ve portrelerde fırça kullanmıyorum. Elim ve spatula ile resim yapıyorum. Yeni şeyler keşfetmek lazım.

Sizin gibi fırça kullanmadan resim yapan başka sanatçılar var mı?

- Kullandığım teknikle resim yapanı ne duydum, ne de gördüm...

Üretim süreci sarsıntılı geçiyor

RAKAMLARLA İLGİLİ HEDEFİM HİÇ OLMADI

Serginiz “Söz”, Londra’da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Heyecanlı mısınız?

- Evet, benim için büyük mutluluk... Londra’da 26-29 Eylül’de Saatchi Galerisi’nde “START” adlı bir sanat fuarı olacak. Yeni sanatçıların eserlerine yer verilen bir organizasyon. Günde 150 bin kişi ziyaret ediyor. Benim de eserlerim bu fuarda yer alacağı için çok heyecanlıyım.

Fuarda kaç resminiz yer alacak?

- Şu ana kadar 40 eserim var. Çoğu satıldı. Londra’ya 12 ya da 13 eserle gideceğim.

Bir satış hedefiniz var mı?

- Belli bir rakam koymadım kendime... Hayatım boyunca da rakamlarla ilgili hedefim olmadı, olmayacak.

Londra’daki fuardan sonra kendinize nasıl bir yol çizmek istiyorsunuz?

- 2020’de muhtemelen ikinci sergimi açacağım. Fakat Türk modern sanatının Avrupa’da da yer bulmasını arzu ediyorum.

Umarım oralarda Türk bir sanatçı olarak kendimi daha fazla gösterme şansım olur. Hedefimiz her zaman o.

Tablolarımda her duygunun yansıması var

◊ Bir resmi tamamlamanız ne kadar sürüyor?
- Ruh halime bağlı... Üretim süreci sanatçı için bir sarsıntıdır.
Bazen çok büyük bir öz disiplinle gece gündüz çalışıyorum.
Atölyemin evde olması, bu anlamda bana kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla bazen bir ay sürüyor, bazen bir hafta, bazen iki ay... Bu gerçekten o sarsıntının ne kadar şiddetli olduğuna ve benim konsantrasyonuma bağlı.

◊ Tablolarınızda neyi anlatıyorsunuz?
- “Şiir yazıldıktan sonra okuyanındır” diye bir söz vardır.
Soyut sanatta da esere baktığınız zaman size hangi duyguyu hissettiriyorsa odur.
Dediğim gibi, tabloyu yaparken bir sarsıntının içinde olduğum için bütün duyguların; mutluluğun, acının, sevincin, umudun yansıması var.
Çünkü sanatçı zaten bunu ifade etme arzusuyla tuvalin başına oturuyor.

Kendimi hiçbir zaman oyuncu olarak görmedim

◊ 15 yıl önce sizi oyuncu olarak tanıdık... Ekrandan neden uzaklaştınız?
- Oyunculuk yaptım ama hiçbir zaman kendimi bir oyuncu olarak görmedim diyebilirim. İlk gençlik yıllarımda, tiyatro eğitimi de aldığım için kendi kendine gelen bir yoldu. Fakat benim arzum onun dışında kalmak oldu. Tam olarak hayatımın amacının oyunculuk yapmak olmadığını fark ettiğimde zaten çekildim.

◊ Şiir yazarken nelerden ilham alıyorsunuz?
- Ben hayatın içindeki her şeyden besleniyorum. İlham aldığım şey sanatın kendisi. Sanat ile ifade edilemeyecek herhangi bir duygu, dindirilemeyecek hiçbir acı tanımıyorum. Dolayısıyla hayatın içinde benim içime dokunan ne varsa, şiirlerimde de o var.
◊ Bu kadar yoğunlukta özel hayatınıza nasıl zaman ayırıyorsunuz?
- Özel hayatım yok. Tüm zamanım atölyede geçiyor. Bu da beni gerçekten çok tatmin ediyor.


◊ Aşkınız tablolarınız yani...
- Evet, en büyük aşkım sanat diyebilirim. Bütün derdim sanata daha güzel şeyler vermek, güzel cümleler kurmak, güzel şiirler yazmak, güzel eserler yaratmak.

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Binlerce insan 'iyi ki evlenmişler' dedi
Düğüne hazırlık
'4 yıl boyunca kanserle mücadele ettim'
Dondurma aşerdi!