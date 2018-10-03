Ünlülerin kabusu olan soygun çetesine darbe
ABD'de ünlülerin evlerini hedef alan soygunlarla ilgili olarak 4 şüpheli yakalandı .
ABD'de şarkıcı Rihanna, Christina Milian, Los Angeles Dodgers oyuncusu Yasiel Puig ve Los Angeles Rams oyuncusu Robert Woods'un da aralarında bulunduğu ünlülerin evlerini hedef alan bir dizi soygunla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.
Polis, basına yaptığı açıklamada, yakalanan 4 kişinin, aktörleri, sporcuları ve Hollywood yapımcılarını hedef alan daha büyük bir hırsızlık zincirinin parçası olduğunun sanıldığını belirtti.
RIHANNA'NIN EVİ SOYULMUŞTU
Önceki hafta Rihanna'nın Hollywood'un lüks semtlerinden birindeki evine de hırsız girmişti. Ünlü yıldız olay sırasında evde bulunmuyordu.
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