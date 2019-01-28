Ünlü YouTuber Reynmen'in 'Derdim Olsun'şarkısı rekorları alt üst etti
Sosyal medya fenomeni Reynmen, 'Derdim Olsun' şarkısıyla YouTube rekorunu kırdı. YouTube Türkiye'nin en çok izlenen videosu olan 'Derdim Olsun' ile Aleyna Tilki'nin 24 saatte en çok izlenen video rekorunu kırmış oldu.
Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, şarkısı ‘Derdim Olsun’ şarkısı ile 24 saat içerisinde 11 milyonun üzerinde bir izlenme sayısına ulaştı. Klip şu ana kadar 24 milyon kez izlendi.
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