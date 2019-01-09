Ünlü yönetmen, çok konuşulan tatil beldesini yazdı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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09.01.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Ünlü yönetmen, çok konuşulan tatil beldesini yazdı!

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Ünlü yönetmen, çok konuşulan tatil beldesini yazdı!

Kirpi, Mumya Firarda ve Tatil Aşkları gibi filmlerin yönetmeni Erdal Murat Aktaş dünyaca ünlü tatil beldesi Château d’Oex’yu yazdı.

20 sene önce uluslararası balon festivali sebebiyle seyahat ettiği Château d’Oex’e, 20 yıl sonra tekrar giden Erdal Murat Aktaş, bu macerasını Hürriyet Seyahat'e yazdı.

Yıllar önce tek başına gittiği kasabaya, bu sefer 13 yaşındaki kızıyla giden Aktaş şöyle diyor: “Bugüne kadar 120 ülkeyi birbirinden farklı maceralara katılarak ve ekstrem sporlar yaparak görme şansım oldu. Yolculuklarımda büyük şehirler yerine uzaktaki köyleri, arka sokakları keşfetmeyi seçtim. İşte böyle bir seyahatte tanışmıştım 3 bin kişinin yaşadığı Château d’Oex kasabası ile...  20 sene önce uluslararası balon festivali sebebiyle seyahat ettiğim Château d’Oex’e, 20 yıl sonra tekrar gittim. Dünyanın dört bir yanından gelen, birbirinden farklı şekillerdeki sıcak hava balonlarının Alp Dağları ve doğa ile oluşturduğu masalsı dünyayı başka yerde görme şansınız yok. Özellikle kış aylarında eşi, sevgilisi ya da çocukları ile yeni bir yer keşfetmek isteyen, hem kayak tatili yapıp hem de olağanüstü bir kış macerası arayanlara tavsiye ederim. Her ocak ayının son haftasında düzenlenen festivali ve çevresindeki köyleri mutlaka keşfedin. “

“Château d’Oex en etkileyici, Kapadokya en keyifli. Château d’Oex ve çevresindeki köylerde her bütçeye uygun birbirinden güzel oteller var. 20 sene önce gittiğimde bir anne ve kızının işlettiği bir şalede kalmıştım. Bu gidişimde ise Rougemont köyünü tercih ediyoruz. Hotel de Rougemont sabah uyandığınızda balkonunuzda Alp Dağları’nı izleyebileceğiniz, oldukça şık bir otel. Festival alanı her zamanki gibi farklı şekil ve büyüklükteki balonlarla dolu. Bu yıl festivalin 40. yıldönümü olduğu için konsept Charlie Chaplin. Avusturyalı bir arkadaş grubu ile uçacağız. Hava oldukça soğuk ama son teknoloji ürünü kışlık kıyafetler ya da kayak giysileri ile uçuşu üşümeden geçirebilirsiniz. Pilotumuz Michael’in Airbus pilotu olduğunu öğreniyoruz. Kendine ait balonu ve arkadaşları ile her sene bu festivale geliyormuş.”

İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali
İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali

 

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