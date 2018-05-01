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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.05.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncunun kızı köprü altında yaşıyor

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Ünlü oyuncunun kızı köprü altında yaşıyor

Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jackie Chan'ın kızının başı dertte! Chan'ın 1999 yılında yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen Etta Ng, Youtube'da yayınladığı videoda, sevgilisiyle birlikte köprü altlarında yattığını ve bu şekilde hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

19 yaşındaki Etta Ng, Hollywood'un emektar aktörlerinden olan babası Jackie Chan'la hiçbir ilişkisi olmadığını da söyleyerek " Ben bir eşcinselim. Sevgilim de bir kadın. Homofobik anne- baba baskısı yüzünden evsiz kaldık, köprü altlarında uyuyoruz" dedi.

Forbes dergisi tarafından geçen yıl 49 milyon dolar kazandığı belirtilen Jackie Chan'ın kızı videosuna "Merhaba, Ben Jackie Chan'in kızı bu da kız arkadaşım Andi" sözleriyle başlıyor. Genç kız "Homofobik ebeveynler yüzünden bir aydır evsisiz. Köprü altında uyumak zorunda kaldık" diye anlattı.

Ünlü oyuncunun kızı köprü altında yaşıyor

Etta Ng'nin sevgilisi 30 yaşındaki Instagram yıldızı Andi Autumn.

Videoda Etta'nın ardından söz alan sevgilis Andi de "Arkadaşlarım artık telefonlarıma bile cevap vermiyor. Bütün ailemden de yardım istedim. Ama hepsi bizi evsiz barınaklarına yönlendirdi" diye konuştu.İki genç, eğer evsiz barınaklarına yerleşmeleri gerekirse ayrılmak zorunda kalacaklarını ve bunu hiç istemediklerini belirtti.

 Jackie Chan'ın kızı Etta, geçen yılın Şubat ayından bu yana Instagram'da 100 binin üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya yıldızı Andi Autumn ile flört ediyor.

 Etta Ng, Jackie Chan'ı 1999 yılında Elaine Ng ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldi. Chan o sırada Joan Lin ile evliydi. Etta Ng, hayatı boyunca babasıyla neredeyse hiç görüşmedi.

Ünlü oyuncunun kızı köprü altında yaşıyor

Chan, 2004 yılında bir söyleşide evlilik dışı kızıyla hiç ilgilenmediğini belirterek bundan pişman olduğunu ifade etmişti.

Etta Ng ise "O benim biyolojik babam ama hayatımda değil. Hiç hayatımda olmadı. Onu asla "baba" olarak nitelendirmedim. Babama kızgın değilim ve hiç onu görmeyi istemedim. Hayatımda annem olduğu sürece babama hiç ihtiyacım yok" diye konuştu.

Şu anda 45 yaşında olan Elaine Ng, 1990 yılının Asya Güzeli. Bir dönem oyuncu olan Elaine Ng, 1999 yılında Jackie Chan ile kısa süreli bir ilişki yaşadı.

Ünlü oyuncunun kızı köprü altında yaşıyor


Şu anda 45 yaşında olan Elaine Ng, 1990 yılının Asya Güzeli. Bir dönem oyuncu olan Elaine Ng, 1999 yılında Jackie Chan ile kısa süreli bir ilişki yaşadı.

Hong Konglu Elaine Ng'in Jackie Chan ile yaşadığı ilişkiden bir bebek beklediği haberi dönemin magazin basınında geniş yer bulmuş ve sansasyon yaratmıştı. Chan yıllar sonra düzenlediği bir basın toplantısında bu durumu "dünyada her erkeğin yapabileceği bir hata" olanak nitelendirmişti.

Ünlü oyuncunun kızı köprü altında yaşıyor

Chan daha sonra kaleme aldığı kitabında da kızı Etta Ng'ye hamile olduğu sırada annesi Elaine Ng'yi aramak istediğini belirterek "Onu aramak istedim, ama ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Özür dilemek yeterli olmayacaktı" diyerek o günleri anlatmıştı.

Elaine Ng, kızını kendi başına doğurdu ve büyüttü.

 

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