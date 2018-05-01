Ünlü oyuncunun kızı köprü altında yaşıyor

19 yaşındaki Etta Ng, Hollywood'un emektar aktörlerinden olan babası Jackie Chan'la hiçbir ilişkisi olmadığını da söyleyerek " Ben bir eşcinselim. Sevgilim de bir kadın. Homofobik anne- baba baskısı yüzünden evsiz kaldık, köprü altlarında uyuyoruz" dedi.

Forbes dergisi tarafından geçen yıl 49 milyon dolar kazandığı belirtilen Jackie Chan'ın kızı videosuna "Merhaba, Ben Jackie Chan'in kızı bu da kız arkadaşım Andi" sözleriyle başlıyor. Genç kız "Homofobik ebeveynler yüzünden bir aydır evsisiz. Köprü altında uyumak zorunda kaldık" diye anlattı.

Etta Ng'nin sevgilisi 30 yaşındaki Instagram yıldızı Andi Autumn.

Videoda Etta'nın ardından söz alan sevgilis Andi de "Arkadaşlarım artık telefonlarıma bile cevap vermiyor. Bütün ailemden de yardım istedim. Ama hepsi bizi evsiz barınaklarına yönlendirdi" diye konuştu.İki genç, eğer evsiz barınaklarına yerleşmeleri gerekirse ayrılmak zorunda kalacaklarını ve bunu hiç istemediklerini belirtti.

Jackie Chan'ın kızı Etta, geçen yılın Şubat ayından bu yana Instagram'da 100 binin üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya yıldızı Andi Autumn ile flört ediyor.

Etta Ng, Jackie Chan'ı 1999 yılında Elaine Ng ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldi. Chan o sırada Joan Lin ile evliydi. Etta Ng, hayatı boyunca babasıyla neredeyse hiç görüşmedi.

Chan, 2004 yılında bir söyleşide evlilik dışı kızıyla hiç ilgilenmediğini belirterek bundan pişman olduğunu ifade etmişti.

Etta Ng ise "O benim biyolojik babam ama hayatımda değil. Hiç hayatımda olmadı. Onu asla "baba" olarak nitelendirmedim. Babama kızgın değilim ve hiç onu görmeyi istemedim. Hayatımda annem olduğu sürece babama hiç ihtiyacım yok" diye konuştu.

Şu anda 45 yaşında olan Elaine Ng, 1990 yılının Asya Güzeli. Bir dönem oyuncu olan Elaine Ng, 1999 yılında Jackie Chan ile kısa süreli bir ilişki yaşadı.





Şu anda 45 yaşında olan Elaine Ng, 1990 yılının Asya Güzeli. Bir dönem oyuncu olan Elaine Ng, 1999 yılında Jackie Chan ile kısa süreli bir ilişki yaşadı.

Hong Konglu Elaine Ng'in Jackie Chan ile yaşadığı ilişkiden bir bebek beklediği haberi dönemin magazin basınında geniş yer bulmuş ve sansasyon yaratmıştı. Chan yıllar sonra düzenlediği bir basın toplantısında bu durumu "dünyada her erkeğin yapabileceği bir hata" olanak nitelendirmişti.

Chan daha sonra kaleme aldığı kitabında da kızı Etta Ng'ye hamile olduğu sırada annesi Elaine Ng'yi aramak istediğini belirterek "Onu aramak istedim, ama ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Özür dilemek yeterli olmayacaktı" diyerek o günleri anlatmıştı.

Elaine Ng, kızını kendi başına doğurdu ve büyüttü.