Ünlü oyuncunun acı günü
Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerindeki performansı ile akıllarda yer eden usta oyuncu Seda Yıldız, yeni sezonda rol alacağı dizinin okuma provalarında kötü bir haber aldı.
Bir süredir İzmir'de tedavi gören kayınpederi Mehmet Bölükbaşı'nın vefat haberini okuma provaları esnasında alan Seda Yıldız, apar topar İzmir'e gitti.
Mehmet Bölükbaşı'nın cenazesi 2 Ağustos 2019 Cuma günü İstanbul Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakirin Camii'de öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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