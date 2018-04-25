Ünlü oyuncular sokak hayvanları için mama kabı yaptılar!
Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme sosyal sorumluluk projesine ünlü isimlerden yoğun ilgi devam ediyor.
Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Adını Sen Koy’ dizisinin başrol oyuncularından Tuğba Tutuğ ve Mehmetçik Kut’ül Amare dizisi oyuncularından Nizamettin Özkaya'da, çekimlerden fırsat bulup bu projeye destek veren isimler arasına katıldılar.
Tutuğ ve Özkaya; topladıkları kapakları getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.
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