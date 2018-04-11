Ünlü oyuncudan sürpriz single
Oyuncu Umur Yiğit Vanlı, ilk single’ıyla müzik dünyasına giriş yapıyor. Vanlı, “Gözleri Kaşları Oynayan” adlı bir single hazırladı.
Umur Yiğit Vanlı, önceki akşam Ümraniye Film Stüdyoları'nda klip çekti. Klipte Polonyalı manken Angelika Cierpucha eşlik etti.
“Ateşböceği” dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Umur Yiğit Vanlı, müzik dünyasında da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Oyunculuğunun yanı sıra sesi ve yorumuyla da dikkat çeken Vanlı, “Gözleri Kaşları Oynayan” adlı bir single hazırladı. Şarkının kayıtları, Ozan Doğulu’nun stüdyosunda yapıldı.
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