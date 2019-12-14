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14.12.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Danny Aiello hayatını kaybetti

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Ünlü oyuncu Danny Aiello hayatını kaybetti

Hollywood'dan bir yıldız kaydı... ABD'li aktör Danny Aiello, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Aiello'nun 12 Aralık'ta öldüğünü açıkladı.

Danny Aiello, 1989 yapımı ‘Do The Right Thing’ (Doğru Şeyi Yap) filmindeki 'pizzacı Sal' rolü ile 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' kategorisinde Oscar’a aday gösterilmişti. Aiello, Madonna’nın ‘Papa Don’t Preach’ şarkısına çektiği 1986 tarihli klibinde de ünlü şarkıcının babasını oynamıştı.

‘Godfather’ (Baba) serisinin ikinci filminde küçük bir rol alan Aiello, 1987 yapımı ‘Moounstruck’ filminde de şarkıcı Cher’in oynadığı 'Loretta' karakterinin nişanlısı olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Ünlü oyuncu Danny Aiello hayatını kaybetti
Cher, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Hoşça kal sevgili Danny Aiello. Danny büyük bir aktördü. Dahi komedi aktörüydü. Çok gülerdik. Moonstruck’u çekerken hayatımın en mutlu zamanlarından biriydi. O da o mutlu zamanın bir parçasıydı” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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