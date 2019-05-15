Ünlü isimlerden hastanede yatan çocuklara ziyaret
Geçtiğimiz gün yapımcı İhsan Taş sanatçı dostlarıyla birlikte, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara sürpriz bir ziyarette bulundu.
Çocukları, Sinem Yıldırım, Çiğdem Tunç, Bahar Öztan, Kubilay Eraslan, Uhde Seçil ve Murat Parasayar gibi ünlü isimlerle buluşturanyapımcı, sanatçı dostlarıyla, çocuklara hem çeşitli bayram hediyeleri verdiler, hemde hep birlikte pasta kestiler. Tv’lerden tanıdıkları ünlü isimlerini görünce oldukça mutlu olan çocuklara, sanatçılarla fotoğraf çektirerek adeta bayram sevinci yaşadılar.
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