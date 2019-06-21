Ünlü isimler Türkiye turnesinde
30 Haziran’da Harbiye’de başlayacak olan Kerki Solfej Açıkhava Konserleri, Altınoluk, Antalya, Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Datça, Denizli ve Kuşadası’nda ekim ayına kadar devam edecek.
SEZON HARBİYE’DE AÇILACAK
Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat ile başlayacak olan konserler Ceylan Ertem, Erol Evgin, Levent Yüksel, Ayta Sözeri, Sertab Erener ile devam edip 8 Temmuz’daki Mor ve Ötesi konseri sonrası ara verecek. 29 Eylül’de Sıla ile yeniden başlayacak olan konserlerde ise Mabel Matiz, Kardeş Türküler ve Duman sahne alacak.
BODRUM ANTİK TİYATRO YİNE ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK
Bu sene 19 Temmuz’daki Kenan Doğulu konseri ile açılışını yapacak olan Bodrum Atik Tiyatro yaz konserleri 23 Ağustos’taki Zülfü Livaneli konserine kadar devam edecek.
Bodrum Antik Tiyatro yaz gecelerinde bu yıl; Kenan Doğulu, Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat, Sıla, Candan Erçetin, Levent Yüksel, Erol Evgin, Sertab Erener, Sibel Can, Duman, Mabel Matiz, Kardeş Türküler, Ayta Sözeri, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem, Manuş Baba, Mavi Sürgün ve Manaman izleyici karşısına çıkacak.
AÇIKHAVA KONSERLERİ ÇEŞME GECELERİNE RENK KATACAK
19 Temmuz’da Candan Erçetin ile başlayacak olan Çeşme konserleri, Ayta Sözeri, Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat, Ceylan Ertem, Kardeş Türküler, Sertab Erener, Sıla, Kenan Doğulu, Manuş Baba, Mabel Matiz ile devam edecek ve 17 Ağustos’ta Erol Evgin konseri ile final yapacak.
AYVALIK’TA MÜZİK DOLU YAZ AKŞAMLARI
19 Temmuz’da Duman ile başlayacak olan Ayvalık konserlerinde ise açıkhava sahnesi yine birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. Ceylan Ertem, Sertab Erener, Manuş Baba, Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat, Erol Evgin, Candan Erçetin, Krdeş Türküler, Sıla, Can Yılmaz – Zafer Algöz, Kenan Doğulu, Ayta Sözeri ve Levent Yüksel bu yaz Ayvalık’ta sevenleriyle buluşacak.
Altınoluk’ta ise Ceylan Ertem’in 19 Temmuz’da başlatacağı konser serisi, Duman, Manuş Baba, Sertab Erener, Candan Erçetin, Erol Evgin, Sıla, Kenan Doğulu ve Ayta Sözeri ile devam edecek.
KUŞADASI’NDA ÜNLÜLER GEÇİDİ
Kuşadası AVM Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek etkinlikte Candan Erçetin, Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat, Ayta Sözeri, Sertab Erener, Ceylan Ertem, Kardeş Türküler, Can Yılmaz–Zafer Algöz, Manuş Baba, Kenan Doğulu, Erol Evgin, Mabel Matiz, Levent Yüksel ve Yaşar ile Kuşadası yaz gecelerine renk katacak.
DATÇA BU YAZ MÜZİĞE DOYACAK
Datça’da ise Kenan Doğulu, Sıla, Sibel Can, Candan Erçetin, Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat, Ayta Sözeri, Sertab Erener, Ceylan Ertem, Kardeş Türküler, Can Yılmaz–Zafer Algöz, Manuş Baba, Kenan Doğulu, Erol Evgin, Mabel Matiz, Levent Yüksel, Manaman ve Duman sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.
DENİZLİ’DE EYLÜL AKŞAMLARI AÇIKHAVA KONSERLERİYLE DOLU DOLU GEÇECEK
Açıkhava keyfini eylül akşamlarında yaşayacak olan Denizli, sahnesinde Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat, Ceylan Ertem, Manuş Baba, Erol Evgin, Duman, Sertab Erener, Mabel Matiz, Can Yılmaz-Zafer Algöz’ü ağırlayacak.
ANTALYA’DA ÜNLÜ İSİMLERLE AÇIKHAVA KEYFİ
Yaz boyu farklı Açıkhavalarda sahne alacak olan birbirinden ünlü isimlerin son durağı ise Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu olacak. Mabel Matiz, Sertab Erener, Manuş Baba, Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat ve Erol Evgin, Antalya’da sevenlerine müzikal şölen yaşatacak.
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