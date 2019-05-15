Ünlü isimler hastaların gönlünü fethetti!
Türk Böbrek Vakfı, diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları için her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğini bu yıl da Yeşilköy Dürümcü Baba'da gerçekleştirdi.
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftarda sevilen oyuncu Caner Cindoruk, yaptığı sürprizle hastalara büyük bir sevinç yaşatırken, Galatasaray’ın kalecisi Aykut Erçetin de hastaları kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. İpek Tanrıyar, Tuğba Melis Türk, Hasan Yalnızoğlu ve Saruhan Hünel’in de katıldığı iftar daveti keyifli anlara sahne oldu.
Diyaliz Merkezi’nde tedavisi devam eden hastaların isteği üzerine oyuncu Caner Cindoruk ile temasa geçen vakıf yetkilileri Cindoruk’un “çekimlerim olmasaydı aranızda olmayı çok isterdim” cevabı üzerine hastalar hayal kırıklığına uğramıştı. Set arasında zaman yaratıp görüntülü aramayla hastalara sürpriz yapan Cindoruk, sevinç çığlıklarına neden oldu. Vakıf başkanı Timur Erk’in de teşekkür ettiği Cindoruk, en yakın zamanda Diyaliz Merkezi’ni ziyaret edeceğine söz verdi.
Oyuncuları sevgi çemberine alan hastalardan birinin, İpek Tanrıyar’ın nikahına gidemediği için iftara çiçek getirmesi İpek Tanrıyar’ı duygulandırdı.
Hasan Yalnızoğlu ise, hastaların isteği üzerine oynadığı dizinin son bölümünü cep telefonundan açarak onlarla birlikte izleyerek, bol bol selfie çektirdi.
Tuğba Melis Türk ise, uzun yıllardır vakfın tüm etkinliklerine katılıyorum. Hepinizle güzel anılarım var, hepinizde bol bol fotoğrafım var ama yine de çektiriyoruz. Bir gün istersem tüm yıllara ait fotoğraflarıma ulaşabileceğim en sağlam arşivi sizde bulacağımı biliyorum diyerek, salonda kahkahalara neden oldu.
Saruhan Hünel ise tüm hastaların masalarını tek tek gezerek onlarla uzun uzun sohbet edip, bol bol sohbet etti. Hastaların soruları üzerine, yakında sürpriz bir şekilde ekrana geleceğinin müjdesini verdi.
İftar daveti toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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