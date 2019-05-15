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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Ünlü isimler hastaların gönlünü fethetti!

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Ünlü isimler hastaların gönlünü fethetti!

Türk Böbrek Vakfı, diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları için her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğini bu yıl da Yeşilköy Dürümcü Baba'da gerçekleştirdi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in ev sahipliğinde  gerçekleştirilen iftarda sevilen oyuncu Caner Cindoruk, yaptığı sürprizle hastalara büyük bir sevinç yaşatırken, Galatasaray’ın kalecisi Aykut Erçetin de hastaları kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.  İpek Tanrıyar, Tuğba Melis Türk,  Hasan Yalnızoğlu ve Saruhan Hünel’in de katıldığı iftar daveti keyifli anlara sahne oldu.

Diyaliz Merkezi’nde tedavisi devam eden hastaların isteği üzerine oyuncu Caner Cindoruk ile temasa geçen vakıf yetkilileri Cindoruk’un “çekimlerim olmasaydı aranızda olmayı çok isterdim” cevabı üzerine hastalar hayal kırıklığına uğramıştı. Set arasında zaman yaratıp görüntülü aramayla hastalara sürpriz yapan Cindoruk, sevinç çığlıklarına neden oldu.  Vakıf başkanı Timur Erk’in de teşekkür ettiği Cindoruk, en yakın zamanda Diyaliz Merkezi’ni ziyaret edeceğine söz verdi.

Oyuncuları sevgi çemberine alan hastalardan birinin, İpek Tanrıyar’ın nikahına gidemediği için iftara  çiçek getirmesi İpek Tanrıyar’ı duygulandırdı.

Hasan Yalnızoğlu ise, hastaların isteği üzerine  oynadığı dizinin son bölümünü cep telefonundan açarak onlarla birlikte izleyerek, bol bol selfie çektirdi.

Tuğba Melis Türk ise, uzun yıllardır vakfın tüm etkinliklerine katılıyorum. Hepinizle güzel anılarım var, hepinizde bol bol fotoğrafım var ama yine de  çektiriyoruz. Bir gün istersem tüm yıllara ait fotoğraflarıma ulaşabileceğim en sağlam arşivi sizde bulacağımı biliyorum diyerek, salonda kahkahalara neden oldu.

Saruhan Hünel ise tüm hastaların masalarını tek tek gezerek onlarla uzun uzun sohbet edip, bol bol sohbet etti. Hastaların soruları üzerine, yakında sürpriz bir şekilde ekrana geleceğinin müjdesini verdi.

İftar daveti toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Ünlü isimler hastaların gönlünü fethetti

Ünlü isimler hastaların gönlünü fethetti

Ünlü isimler hastaların gönlünü fethetti
Ünlü isimler hastaların gönlünü fethetti
Ünlü isimler hastaların gönlünü fethetti



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