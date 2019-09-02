“Unlimited” sergisi 12 Eylül'de sanatseverlerle buluşuyor
Şeli Abut Benhabib “Unlimited” sergisi ile 16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri kapsamında Türk Musevileri Müzesi’nde…
16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri kapsamında, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nde sanatçı Şeli Abut Benhabib’in "Unlimited" adını taşıyan sergisi, Bienal süresince, 12 Eylül - 10 Kasım 2019 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, müzenin açık olduğu gün ve saatler arasında gezilebilecek.
Benhabib’in atık malzemelerden yola çıkarak ve tuvalin iki boyutlu gerçeğinin dışına taşarak sürdürdüğü çalışmalar, bu sene Bienal’in konusu olan ‘Yedinci Kıta’ konsepti ile de örtüşmektedir.
Sergide, sanatçının farklı dönemlerde oluşturduğu kağıt üzerine karışık teknik ve ahşap kutu içinde boya müdahalesi ile nesne düzenlemeleri yer almaktadır.
Asamblaj kutularındaki her nesne sanatçıya aittir.Her biri özel ve de özneldir.
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