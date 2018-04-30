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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
30.04.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Un helvası nasıl yapılır? Kandillerin vazgeçilmezi un helvası tarifi

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Un helvası nasıl yapılır? Kandillerin vazgeçilmezi un helvası tarifi

İslam dünyası için önemli olan kandil günlerinde gelenekselleşen lezzetlerden biri de un helvası. Türk mutfağında sıklıkla tercih edilen bir tatlı olan un helvası, hem kolay yapımı hem de lezzetli olması nedeniyle kandillerde sıklıkla tercih ediliyor. Peki, un helvası nasıl yapılır? Un helvasının malzemeleri neler? Pratik un helvası yapmanın püf noktaları neler?

Üç aylar içinde idrak edilen kandil günleri için hazırlıklarını sıklaştıran vatandaşlar, aile üyelerine ve komşularına bu mübarek günde ikram etmek için lezzetli tatlı tariflerini araştırıyor. Kandil günlerinde vatandaşların en sık tercih ettiği lezzetlerden biri ise un helvası. Düşük maliyetli olması hem de kolayca hazırlanması nedeniyle kandil gecelerinin vazgeçilmezi olan un helvasının malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte, kandil gecesi sevdiklerinize ikram edebileceğiniz un helvası tarifi ve malzemeleri...

UN HELVASI NASIL YAPILIR

Tereyağı ve unun muhteşem uyumunun bir yansıması olan un helvasının tarifi, normal zamanların yanı sıra kandillerde de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, un helvası tarifi...

MALZEMELER

2,5 su bardağı un - 200 gram tereyağ - 3 çorba kaşığı sıvıyağ - 2 su bardağı süt - 2 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Öncelikle derin bir tencerede tereyağını eritip içerisine bir miktar sıvı yağ ekleyin. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak, un kahverengi kıvama gelene kadar bekleyin. Bu işlemi yaparken bir yandan da oda sıcaklığındaki sütün içerisinde şekeri eritin. İstediğiniz kıvama gelen una şerbeti ekleyin ve tahta kaşığa yapışmayacak kıvama gelince ocaktan alın ve bir süre dinlenmeye bırakın. Son aşamada damak zevkinize göre tarçın, ceviz ya da fındık gibi ürünlerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...

PÜF NOKTASI

Helvanıza ekleyeceğiniz şerbeti piştikten hemen sonra vakit kaybetmeden sıcak sıcak una ekleyin. Ayrıca helva yerken ağzınıza iri tanelerin gelmesinden hoşlanıyorsanız, helva yapımında ceviz içi ve fındık da kullanabilirsiniz.

 

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