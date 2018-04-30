Un helvası nasıl yapılır? Kandillerin vazgeçilmezi un helvası tarifi
İslam dünyası için önemli olan kandil günlerinde gelenekselleşen lezzetlerden biri de un helvası. Türk mutfağında sıklıkla tercih edilen bir tatlı olan un helvası, hem kolay yapımı hem de lezzetli olması nedeniyle kandillerde sıklıkla tercih ediliyor. Peki, un helvası nasıl yapılır? Un helvasının malzemeleri neler? Pratik un helvası yapmanın püf noktaları neler?
Üç aylar içinde idrak edilen kandil günleri için hazırlıklarını sıklaştıran vatandaşlar, aile üyelerine ve komşularına bu mübarek günde ikram etmek için lezzetli tatlı tariflerini araştırıyor. Kandil günlerinde vatandaşların en sık tercih ettiği lezzetlerden biri ise un helvası. Düşük maliyetli olması hem de kolayca hazırlanması nedeniyle kandil gecelerinin vazgeçilmezi olan un helvasının malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte, kandil gecesi sevdiklerinize ikram edebileceğiniz un helvası tarifi ve malzemeleri...
UN HELVASI NASIL YAPILIR
Tereyağı ve unun muhteşem uyumunun bir yansıması olan un helvasının tarifi, normal zamanların yanı sıra kandillerde de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, un helvası tarifi...
MALZEMELER
2,5 su bardağı un - 200 gram tereyağ - 3 çorba kaşığı sıvıyağ - 2 su bardağı süt - 2 su bardağı toz şeker
YAPILIŞI
Öncelikle derin bir tencerede tereyağını eritip içerisine bir miktar sıvı yağ ekleyin. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak, un kahverengi kıvama gelene kadar bekleyin. Bu işlemi yaparken bir yandan da oda sıcaklığındaki sütün içerisinde şekeri eritin. İstediğiniz kıvama gelen una şerbeti ekleyin ve tahta kaşığa yapışmayacak kıvama gelince ocaktan alın ve bir süre dinlenmeye bırakın. Son aşamada damak zevkinize göre tarçın, ceviz ya da fındık gibi ürünlerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...
PÜF NOKTASI
Helvanıza ekleyeceğiniz şerbeti piştikten hemen sonra vakit kaybetmeden sıcak sıcak una ekleyin. Ayrıca helva yerken ağzınıza iri tanelerin gelmesinden hoşlanıyorsanız, helva yapımında ceviz içi ve fındık da kullanabilirsiniz.
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