Ümit Kantarcılar tiyatro sahnelerine dönüyor
En son ‘Kanatsız Kuşlar’ dizisinde ‘Onur’ karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Ümit Kantarcılar, dizi setlerinin yoğunluğu sebebiyle ara verdiği tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanıyor.
Başrollerinden birini oynadığı kanatsız kuşlar dizisinin 24 Mayıs 2018 akşamı yayınlanan 46. bölümüyle ekranlara veda etmesinin ardından tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanıyor. Kantarcılar, Jest Tiyatro’nun yeni sezon yapımlarından kahkaha dolu, eğlenceli dolantısı SUİT ile yeni sezonda sevenleriyle buluşacak. Yakışıklı oyuncu, ‘Bill’ karakteri ile izleyenleri kahkahaya boğacak. Robin Hawdon’un yazdığı oyunu, Eyüp Emre Uçaray yönetiyor. Kahkahanın eksik olmayacağı oyunun kadrosunda Ümit Kantarcılar’a eşlik edecek olan oyuncular Melis Kaygılaroğlu, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy ve Ebru Şahin olacak.
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