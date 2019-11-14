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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Uluslararası Zeugma Film Festivali'nde geri sayım

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Uluslararası Zeugma Film Festivali'nde geri sayım

Gaziantep'te düzenlenecek 8'inci Uluslararası Zeugma Film Festivali'nde, yerli ve yabancı seçkin filmler sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür Sanat ve Doğa Derneği tarafından bu yıl "Sinema Bir Şenliktir" temasıyla 20-24 Kasım tarihlerinde organize edilecek festivalde, Türk sinemasının yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin ulusal ve uluslararası festivallerde ödül almış, son bir yılın en nitelikli filmleri gösterilecek.

Festivalde ayrıca savaşların etkisiyle ortaya çıkan zorunlu göç, mülteci sorunu ve değişen sınırların yanı sıra "birlikte yaşamak" kavramını ele alan filmler, sinemaseverlerin izlenimine sunulacak.

Festival, Emin Alper'in "Kız Kardeşler", Hüseyin Karabey'in "İçerdekiler", Pelin Esmer'in "Kraliçe Lear", Elya Suleyman'ın "Burası Cennet Olmalı" filmleriyle başlayacak.

Bari Film Festivali'nden ödülle dönen "Saf" filminin yönetmeni Ali Vatansever, Ankara Film Festivali ile İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar ödüllerine layık görülen "Arada" filminin yönetmeni Ali Kemal Çınar ve Uluslararası Adana Film Festivali'nden ve Nürnberg'den ödüller alan "İçerdekiler" filminin yönetmeni Hüseyin Karabey katılımcılarla söyleşi gerçekleştirecek.

Sinemada ve diğer sanat alanlarında kadın görünürlüğünü artırmak hedefiyle bu sene ilk defa gerçekleştirilecek olan kadın filmleri seçkisinde Ruken Tekeş'in "Aether", Rena Lusin Bitmez'in "Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?", Celine Sciamma'nın "Alev Almış Bir Kızın Portresi", Naji Bechara'nın "Hükümsüz" ve Nupur Basar'ın "Kadife Devrim" filmleri festivalde yer alacak.

14 kadın yönetmenin, Türkiye sinemasında kadın sinemacı olmanın hikayesini anlattığı "Onun Filmi" gösteriminin ardından Elif Akarsu Polat,Çiğdem Bozali ve Pelin Esmer izleyicilerle bir araya gelecek.

Ödüllü yönetmenlerden İspanyol Pedro Almodovar'ın son filmi "Acı ve Zafer", Joon Ho Bong'un "Parazit", kara mizahın üstadı İsveçli yönetmen Roy Andersson'ın son filmi "Sonsuzluk Üzerine", Hirokazu Koreeda'nın son filmi "Saklı Gerçekler" ve François Ozon'un toplumsal sorunları konu edindiği "Yüzleşme" filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalin belgesel bölümü ise Zeynep Oral'ın yazdığı ve Selçuk Metin'in yönetmenliğini üstlendiği, opera sanatçısı Leyla Gencer'in hayatını konu alan "La Diva Turca" ve Didem Madak'ın hayatını anlatan Kibar Dağlayan'ın "İçimdeki Yolculuk" yer alıyor.

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