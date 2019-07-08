Söyleyin de beraber gülelim!
BKM’nin organizasyonuyla bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan “Uluslararası İstanbul Komedi Festivali” 18 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
BKM, “Söyleyin de beraber gülelim!” sloganıyla dördüncü kez ev sahipliği yapacağın festivalin ilk etap takvimini açıkladı. Festival bu yıl; BKM Tiyatro, BKM Mutfak Çarşı’nın yanı sıra Yapı Kredi Bomonti Ada, Feriye Ortaköy, Caddebostan Kültür Merkezi, Akasya Kültür Sanat, Das Das, Zorlu PSM gibi pek çok yeni mekanda kahkaha dolu pek çok performansa ev sahipliği yapacak.
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