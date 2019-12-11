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11.12.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Uluslararası Göç Filmleri Festivali başlıyor

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Uluslararası Göç Filmleri Festivali başlıyor

Institut Français Türkiye ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle Uluslararası Göçmenler Günü çerçevesinde Uluslararası Göç Filmleri Festivali düzenlenecek.

Festival 14 Aralık'ta Institut Français Ankara'da, 16 Aralık'ta Institut Français İzmir'de ve 17 Aralık'ta Institut Français İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Festival dolayısıyla Institut français Ankara salonunda sergilenecek "Resilient Communities" adlı göç konulu fotoğraf sergisinin açılışı 13 Aralık'ta IOM Türkiye Şefi Lado Gvilava tarafından yapılacak.

IOM tarafından dünya çapında ortak bir takvimde gerçekleştirilen Uluslararası Göç Filmleri Festivali, göçe dair umutları, zorlukları ve göçmenlerin yeni yaşam alanlarına sağladıkları özgün katkıları anlatan filmleri ve belgeselleri seyirciyle buluşturuyor. İngilizce ve Türkçe altyazılı filmlere giriş ücretsiz olacak.

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