Uğur Mumcu, Grup Gündoğarken şarkılarıyla anılacak
Uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk gazeteci, yazar ve araştırmacı Uğur Mumcu, vefatının 26’ncı yıldönümünde Grup Gündoğarken şarkılarıyla anılacak.
Grup Gündoğarken, anma gecesinde kendi şarkılarının yanı sıra Nazım Hikmet, Refik Durbaş, Ülkü Tamer ve Yaşar Kemal gibi edebiyatçıların şiirlerinden bestelenmiş şarkılara da yer verecek.
İstanbul Maltepe Belediyesi tarafından ‘Özgürlük Gelecektir, Gelecek Bizimdir’ sloganıyla Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 24 Ocak'ta (TSKM) düzenlenecek anmada Nebil Özgentürk’ün anlatımıyla Uğur Mumcu belgeseli de gösterilecek.
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