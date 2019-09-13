Üçü bir klipte
Müzik dünyasının üç genç kuşak yıldızı bir klipte bir araya geldi. Miley Cyrus, Ariana Grande ve Lana Del Rey, Charlie'nin Melekleri filmi için hazırlanan Don't Call Me Angel adlı şarkının klibi için kamera karşısına geçti.
Klibin yönetmen koltuğunda, Ariana Grande'nin uzun süredir birlikte çalıştığı Hannah Lux Davis üstleniyor.
Bir dönem TV ekranlarında yayınlanan diziden esin kaynağını alan filmin yönetmeni Elizabeth Banks.
Başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinksa'nın canlandırdığı filmin bazı sahneleri İstanbul'da çekilmişti.
Film, 28 Kasım'da Türkiye'de de gösterime giriyor.
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