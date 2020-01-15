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Haber Giriş: 15.01.2020 - 15:15,Son Güncelleme:/

"Uçan Yumurcaklar" İstanbul'da

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"Uçan Yumurcaklar" İstanbul'da

Danimarka'nın dünyaca ünlü akrobasi ekibi "Uçan Yumurcaklar", İstanbul'da sahne alacak.

Yer çekimine meydan okuyan yetenekli topluluk, 25-30 Ocak'ta arasında TİM Show Center'da 6 gösteri yapacak. Bugüne kadar 35 ülkede sahnelenen gösteri, yüksek tempoda akrobasi, jimnastik, dans ve komediyi bir arada sunuyor.

Her yaştan izleyicinin beğenisini kazanan topluluk, 7 ila 21 yaş arasındaki 55 çocuk ve gençten oluşuyor.  Amerika, Japonya, Güney Afrika, Dubai, Yunanistan, Kanada, Lübnan ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede izleyiciyle buluşan şova ışık şöleni eşlik ediyor.

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