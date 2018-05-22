Uçan tekmeleri meşhurdu, bu görüntüsü korkuttu
Sinemanın dövüş sanatları ustası Jet Li, son görüntüsüyle hayranlarını endişelendirdi.
Önce bir kullanıcının Twitter sayfasında paylaştığı ardından da bazı gazetelere yansıyan bu fotoğraf, 55 yaşındaki Jet Li'nin bozulan sağlığını gözler önüne serdi ve oyuncu hakkında endişelerin artmasına neden oldu.
Yine sosyal medyada yayılan ve Li'yi Tibet'te bir tapınakta dua ederken gösteren fotoğraf da hayranlarını iyice telaşlandırdı. Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasından sonra da oyuncunun menajeri resmi bir açıklama yaptı.
Jet Li'nin menajeri Steven Chasman "Bunlar, 55 yaşındaki bir adamın kötü çekilmiş fotoğrafları" diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü: "Jet Li'nin 10 yıldır hipertiroidizm sorunu var. Ama bu onun hayatını tehdit eden bir hastalık değil. Jet Li, hastalığıyla başa çıkabiliyor."
Jet Li'nin sosyal medyada yayılan fotoğraflarında bu kadar kötü görünmesinin nedeni ise "ters açı" ve "kötü ışık" gibi sebeplere bağlandı.
Jet Li Kimdir?
Jet Li, 26 Nisan 1963 tarihinde Çin’in başkenti Pekin’de dünyaya geldi. Gerçek adı Li Lian-jie.
Henüz iki yaşındayken babasını kaybeden Jet Li, bu ölümün ardından zorlu bir yaşam mücadelesi içine girdi.
Li, 9 yaşında katıldığı Çin Ulusal Wushu Takımı aracılığıyla çocuk denilecek yaşta tanıştığı Amerika’nın o dönemki başkanı Richard Nixon ile görüştü. Jet Li’nin gözden kaçmayan fiziği ve spor kariyerinden etkilenen başkan, Jet Li’ye korumalık teklif etti ancak Jet Li bu teklifi reddetti.
Çin’in Wushu Milli Takımı’nda oynadığı dönemde çok sayıda başarı elde eden Jet Li, kısa sürede dövüş ve macera filmlerinin vazgeçilmez yüzü olmayı başardı. Jet Li’nin ilk filmi 1982 yılında vizyona giren “Shaolin Tapınağı” adlı bir kung-fu filmi.
Dövüş sporlarının yanı sıra, voleybol, masa tenisi ve badminton gibi sporlara da büyük ilgi duyan Jet Li, ilk evliliğini 1987 yılında Huang Qiuyan ile yaptı. Ancak bu evlilik 3 yıl sürdü ve 1990 yılında sona erdi. Bu evliliğin bitmesinin ardından Jet Li, 1999 yılında Nina Li Chi ile ikinci kez yaptığı evlilik günümüze kadar gelmiştir.
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