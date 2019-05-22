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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

“Uçan Süpürgemiz 22. yaşında..."

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“Uçan Süpürgemiz 22. yaşında..."

Türkan Şoray, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada; ülkemizin ilk kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge’nin 22. yaşına girerek, sinemamızın gururu olarak uçmaya devam ettiğini belirtti.

Şoray, 22. yılında 5 kıtadan dünyanın bütün festivallerini bu yıl Ankara’da buluşturan, Uçan Süpürge için, “İlk yılından bu yana onursal başkanlığını yaptığım festivalin, 1721 film başvurusu alarak rekor kırdığını büyük bir mutlulukla görüyoruz. Bu yıl, Hikayemiz 22.0 temasıyla perde açan festival, Türkiye’deki bütün sinemacı kadınların hikayesini içinde taşıyor. Sinemanın dört yapraklı yoncasını, beni Hülya’yı, Filiz’i ve Fatma’yı  ilk kez biraraya getirerek, sinemamızın gelişmesine dikkat çeken, sinemanın görünmeyen kadınlarını, görünmeyen emeğini görünür kılan çalışmalarını, artarak sürdürüyor...  Göz bebeğimiz, dünya çapında adımızı duyuran festivalimiz,Dünyada Sinema eleştirmenleri birliği FIBRESCI’nin  ödül verdiği tek Kadın Filmleri festivalimiz ,gururumuz olarak 1998’den bu yana, uçmaya devam ediyor. Nice 22 yıllara... Uçsun Uçan Süpürge!

Şoray açıklamasında, bütün sanatçıları, sinemacıları ve ülkemizin bütün kadınlarını, bu yıl ve gelecek yıllarda Uçan Süpürge’ye destek olmaya, destek dayanışmayla uzun yıllar boyu birlikte uçmaya çağırdı!

Uçan Süpürge’nin 22. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 23-30 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapılıyor...

“Uçan Süpürgemiz 22. yaşında...

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