“Uçan Süpürgemiz 22. yaşında..."
Türkan Şoray, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada; ülkemizin ilk kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge’nin 22. yaşına girerek, sinemamızın gururu olarak uçmaya devam ettiğini belirtti.
Şoray, 22. yılında 5 kıtadan dünyanın bütün festivallerini bu yıl Ankara’da buluşturan, Uçan Süpürge için, “İlk yılından bu yana onursal başkanlığını yaptığım festivalin, 1721 film başvurusu alarak rekor kırdığını büyük bir mutlulukla görüyoruz. Bu yıl, Hikayemiz 22.0 temasıyla perde açan festival, Türkiye’deki bütün sinemacı kadınların hikayesini içinde taşıyor. Sinemanın dört yapraklı yoncasını, beni Hülya’yı, Filiz’i ve Fatma’yı ilk kez biraraya getirerek, sinemamızın gelişmesine dikkat çeken, sinemanın görünmeyen kadınlarını, görünmeyen emeğini görünür kılan çalışmalarını, artarak sürdürüyor... Göz bebeğimiz, dünya çapında adımızı duyuran festivalimiz,Dünyada Sinema eleştirmenleri birliği FIBRESCI’nin ödül verdiği tek Kadın Filmleri festivalimiz ,gururumuz olarak 1998’den bu yana, uçmaya devam ediyor. Nice 22 yıllara... Uçsun Uçan Süpürge!
Şoray açıklamasında, bütün sanatçıları, sinemacıları ve ülkemizin bütün kadınlarını, bu yıl ve gelecek yıllarda Uçan Süpürge’ye destek olmaya, destek dayanışmayla uzun yıllar boyu birlikte uçmaya çağırdı!
Uçan Süpürge’nin 22. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 23-30 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapılıyor...
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