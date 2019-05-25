Uçan Süpürge ödülleri
Bu yıl 22’nci kez düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin ödülleri sahiplerini buldu.
Opera Sahnesi’nde bu yıl “Hikayem 22.0” temasıyla düzenlenen festival ödül töreninin sunuculuğunu tiyatro oyuncusu Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar üstlendi. Festivalin Onur Ödülü’ne sinema ve tiyatro sanatçıları Ayla Algan ve Sumru Yavrucuk layık görüldü.
Mania Akbari’nin elinden ödülünü alan Meltem Cumbul, “Bu ödülü 1994’te sinemaya ilk adımımı attığım ‘Bir Sonbahar Hikayesi’ filminin yönetmeni ve senaristi Yavuz Özkan anısına alıyorum” diye konuştu.
Ayla Algan’a ödülünü FIPRESCI üyesi Sarah Skoric takdim etti. Algan dakikalarca sahnede ayakta alkışlandı.
İşte kazananlar
Ayla Algan ve Sumru Yavrucuk, Onur Ödülü’ne layık görüldü. Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’ni sinema ve belgesel yönetmeni Pelin Esmer ve oyuncu Meltem Cumbul aldı. “Genç Cadı” oyuncu ödülü ise yönetmen Sefa Öztürk’ün “Güven” filminde oynayan Gözde Çığacı’ya verildi. Tema ödülü ise Kadın Eserleri Kütüphanesi ile Bilgi Merkezi Vakfı’na verildi.
Sumru Yavrucuk, bu ödülü almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek seçici kurula teşekkür etti.
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