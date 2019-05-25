Uçan Süpürge ödülleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriUçan Süpürge ödülleri
GeriKeyif Uçan Süpürge ödülleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
25.05.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Uçan Süpürge ödülleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uçan Süpürge ödülleri

Bu yıl 22’nci kez düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin ödülleri sahiplerini buldu.

Opera Sahnesi’nde bu yıl “Hikayem 22.0” temasıyla düzenlenen festival ödül töreninin sunuculuğunu tiyatro oyuncusu Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar üstlendi. Festivalin Onur Ödülü’ne sinema ve tiyatro sanatçıları Ayla Algan ve Sumru Yavrucuk layık görüldü.

Mania Akbari’nin elinden ödülünü alan Meltem Cumbul, “Bu ödülü 1994’te sinemaya ilk adımımı attığım ‘Bir Sonbahar Hikayesi’ filminin yönetmeni ve senaristi Yavuz Özkan anısına alıyorum” diye konuştu.

Uçan Süpürge ödülleri

Ayla Algan’a ödülünü FIPRESCI üyesi Sarah Skoric takdim etti. Algan dakikalarca sahnede ayakta alkışlandı.

İşte kazananlar

Ayla Algan ve Sumru Yavrucuk, Onur Ödülü’ne layık görüldü. Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’ni sinema ve belgesel yönetmeni Pelin Esmer ve oyuncu Meltem Cumbul aldı. “Genç Cadı” oyuncu ödülü ise yönetmen Sefa Öztürk’ün “Güven” filminde oynayan Gözde Çığacı’ya verildi. Tema ödülü ise Kadın Eserleri Kütüphanesi ile Bilgi Merkezi Vakfı’na verildi.

Uçan Süpürge ödülleri

Sumru Yavrucuk, bu ödülü almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek seçici kurula teşekkür etti.



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
'Beni nasıl tanımazsın?'
Çocuklarım olmadan evlenmem
Kerem ilk kez konuştu
Yemeyin bizi!