Üç oyunla sahnede
Oyuncu, yazar ve yönetmen İrfan Kangı, yazdığı, yönettiği ve rol aldığı oyunlarla yeni sezona merhaba dedi. Yazıp, yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı 'Kadın Kafası' isimli oyunu iki sezondur sahnelenen oyuncu, rol aldığı başka bir oyun; Haldun Dormen'in uyarladığı 'Kaç Baba Kaç' ile üçüncü sezonunda.
Kangı, yeni sezonda aynı tempoyla devam eden oyunların yanı sıra yönetmenliğini kendisinin üstlendiği 'Şaşkın Aşıklar' isimli bir oyuna hazırlanıyor.
'Şaşkın Aşıklar'ın da en az diğer iki oyun kadar yüksek tempolu ve eğlenceli olacağını söyleyen sanatçı, kendilerini yalnız bırakmayan tiyatro seyircisine teşekkür etti.
İrfan Kangı, Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda sahnelenmeye başlayan 'Emlakçıyı Beklerken' isimli Türk işi komedi ile tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor
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