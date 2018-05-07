Üç Harfliler: Beddua filminin afişi yayınlandı
Siccin serisinin yönetmeni Alper Mestçi’nin yeni korku filmi Üç Harfliler: Beddua’nın afişi yayınlandı. Beyzanur Mete, Esma Soysal, Şerife Ünsal ve Gizem Takma’nın başrollerini paylaştığı filmin yapımcılığını TME Films ve Muhteşem Film üstlenirken, senaryo da yönetmen Mestçi’ye ait.
Üç Harfliler: Beddua filminde; Melek, Burcu, Eda ve Ayla dört lise arkadaşıdır. Mezuniyetlerinin ardından yıllar geçmiş olsa da birbirlerinden kopmamışlardır. Hayatları, Havel adında Şaman bir kadın ile karşılaştıkları geceden sonra ise tamamen değişecek ve bir daha eskisi gibi olmayacaktır.
Dört genç kızın kimin tarafından edildiği belirsiz, hayatlarını cehenneme çeviren Beddua ile yüzleşmelerinin Bursa'da yaşanmış gerçek hikayesini anlatan Üç Harfliler: Beddua, 15 Haziran’da vizyonda olacak.
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