"Üç harfliler: Adak" vizyon için gün sayıyor
Korku filmlerinin usta ismi Alper Mestçi’nin yeni filmi Üç Harfliler: Adak vizyon için gün sayıyor.
Üç Harfliler: Adak, Alper Mestçi’nin onuncu korku filmi. Türkiye'de en çok korku filmi çeken yönetmen olan Mestçi’nin son 9 filmiyse toplam 3.395.957 biletli seyirci tarafından izlenmişti.
Yayınlanan fragmanıyla birlikte takipçileri tarafından büyük ilgi gören ve merakla beklenen, gerçek bir olaydan filme uyarlanan ve Salih Y.’nin anlattıkları doğrultusunda çekilen Üç Harfliler: Adak, birçok orijinal sahnesiyle, 18 Ocak’ta seyircisiyle buluşacak.
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