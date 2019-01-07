Üç harfliler: Adak 18 Ocak'ta vizyonda
Alper Mestçi’nin yeni filmi Üç Harfliler: Adak ,vizyon için hazır.
Alper Mestçi’nin 10. Korku Filmi
Üç Harfliler: Beddua ve Siccin 5 filmlerini yöneten Alper Mestçi “Korku sinemasında çıtayı daha da yükseğe taşıyacağız.” sözleriyle 2019 yılı için de bir hayli iddialı. Siccin serisiyle yakaladığı başarıyı Üç Harfliler serisiyle de devam ettiren Mestçi‘nin yeni filmi Üç Harfliler: Adak kariyerindeki 10. korku filmi olarak dikkat çekiyor. Mestçi 9 filmle toplam 3.395.957 biletli seyirci tarafından izlendi.
TME Films ve Muhteşem Film ortak yapımcılığını üstlendiği Üç Harfliler: Adak’ın senaristi de yönetmen Alper Mestçi. Filmin oyuncu kadrosunda ise Ramazan Demir, Ceren Yılmaz, Ejder Özkarslıgil, Simge Uluer, Hatice İrkin, Ali Aydoğan, Begüm Koyçiç ve Cavit Özer gibi isimler yer alıyor. Eren Nayir’in görüntü yönetmenliğini gerçekleştirdiği Üç Harfliler: Adak’ın müziklerindeyse Reşit Gözdamla’nın imzası var.
Üç Harfliler: Adak filminin özeti
Salih arkadaşı Metin ile avlanmaya gittikleri ormanda tüfekle vurularak ağır yaralanır. Beyninde saçma taneleri ile yaşamak zorunda kalan Salih'in iyileşmek için hem maddi hem de manevi yardıma ihtiyacı vardır. İlk başta Salih'e her türlü yardımı yapacağını söyleyen Metin bir süre sonra Salih'i çaresiz bir şekilde annesiyle yapayalnız bırakarak Salih'in kız arkadaşı Şermin'le nişanlanır. Metin’in eski nişanlısı Arzu bu yaşananlara bir anlam veremez. Metin'in neden böyle davrandığını çözmeye çalışırken Salih ve tekinsiz bir kadın olan annesi Türkan’ı ziyarete gider.
Gerçek bir olaydan filme uyarlanan Üç Harfliler: Adak, Salih Y.’nin anlattıkları doğrultusunda çekilmiştir.
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