Üç harfliler: Adak 18 Ocak'ta vizyonda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriÜç harfliler: Adak 18 Ocak'ta vizyonda
GeriKeyif Üç harfliler: Adak 18 Ocak'ta vizyonda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
07.01.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Üç harfliler: Adak 18 Ocak'ta vizyonda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üç harfliler: Adak 18 Ocak'ta vizyonda

Alper Mestçi’nin yeni filmi Üç Harfliler: Adak ,vizyon için hazır.

Alper Mestçi’nin 10. Korku Filmi

Üç Harfliler: Beddua ve Siccin 5 filmlerini yöneten Alper Mestçi “Korku sinemasında çıtayı daha da yükseğe taşıyacağız.” sözleriyle 2019 yılı için de bir hayli iddialı. Siccin serisiyle yakaladığı başarıyı Üç Harfliler serisiyle de devam ettiren Mestçi‘nin yeni filmi Üç Harfliler: Adak kariyerindeki 10. korku filmi olarak dikkat çekiyor. Mestçi 9 filmle toplam 3.395.957 biletli seyirci tarafından izlendi.

TME Films ve Muhteşem Film ortak yapımcılığını üstlendiği Üç Harfliler: Adak’ın senaristi de yönetmen Alper Mestçi.  Filmin oyuncu kadrosunda ise Ramazan Demir, Ceren Yılmaz, Ejder Özkarslıgil, Simge Uluer,  Hatice İrkin, Ali Aydoğan, Begüm Koyçiç ve Cavit Özer gibi isimler yer alıyor. Eren Nayir’in görüntü yönetmenliğini gerçekleştirdiği Üç Harfliler: Adak’ın müziklerindeyse Reşit Gözdamla’nın imzası var. 

Üç Harfliler: Adak filminin özeti

Salih arkadaşı Metin ile avlanmaya gittikleri ormanda tüfekle vurularak ağır yaralanır. Beyninde saçma taneleri ile yaşamak zorunda kalan Salih'in iyileşmek için hem maddi hem de manevi yardıma ihtiyacı vardır. İlk başta Salih'e her türlü yardımı yapacağını söyleyen Metin bir süre sonra Salih'i çaresiz bir şekilde annesiyle yapayalnız bırakarak Salih'in kız arkadaşı Şermin'le nişanlanır. Metin’in eski nişanlısı Arzu bu yaşananlara bir anlam veremez. Metin'in neden böyle davrandığını çözmeye çalışırken Salih ve tekinsiz bir kadın olan annesi Türkan’ı ziyarete gider.

Gerçek bir olaydan filme uyarlanan Üç Harfliler: Adak, Salih Y.’nin anlattıkları doğrultusunda çekilmiştir.

Üç harfliler: Adak 18 Ocakta vizyonda

Üç harfliler: Adak 18 Ocakta vizyonda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Erkeklerden de kadınlardan da ahlaksız teklifler aldım!'

Eski eşten gönderme: Kesin ben de aldatıldım!

'Gelin olmuş gidiyorsun'

Burhan İnce hayatını kaybetti!