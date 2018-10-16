Turşu nasıl yapılır? En iyi turşu tarifi
Turşular çeşitli sebzelerin tuzlu ya da sirkeli suda bekletilip, kıvama gelmesiyle elde ediliyor. Türk mutfak kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan turşunun nasıl yapıldığı son günlerde merak konusu oldu. Özellikle kış mevsiminde tüketilen ve birçok yemeğin yanına yakışan turşuyu yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. Peki, turşu nasıl yapılır?
Sebze ve meyvelerden 100'ün üzerinde çeşidi yapılan turşunun tam bir doğal şifa kaynağı olduğu biliniyor. Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte, kışlık turşularını evde kendileri yapmak isteyen vatandaşlar, en iyi turşu tarifini sorguluyor. İyi bir turşu yapılabilmesi için, salamuradaki tuz oranının çok iyi ayarlanması gerekir. İşte, en iyi turşu tarifi ve turşu yaparken dikkat edilmesi gerekenler...
TURŞU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Turşu yapımında sebzeler, %4-5 tuzlu suda ekşimeye bırakılır. Sebzeler üzerine salamura döküldüğünde, sebze ve salamura arasındaki tuz alışverişi nedeniyle, salamuranın tuz oranı azalır. Bunun için, hazırlanacak salamuranın, başlangıçtaki tuz oranı daha yüksek olmalıdır. Ya da, kontrol edilerek eksilen tuz ilave edilebilir. Salamura, turşusu kurulacak sebze üzerine döküldüğü zaman, tuzun bir kısmı sebzenin içerisine girer. Böylece birkaç gün sonra tuz oranı %4’e düşer ve daha aşağı inmez.
Turşu yapacağınız sebzeleri seçerken sert, taze, kabuklarının parlak görünümlü ve zedelenmemiş olmasına özen gösterin. Sebzeler ne kadar taze ve diri olursa turşunun dayanma süresi de o kadar artar.
Mutlaka turşuluk tuz olarak iri kaya tuzunu kullanın. Çünkü rafine tuz turşunun kısa zamanda yumuşamasına neden olur. Turşuyu, ekşimesi için 18-20°C sıcaklıkta 4-6 hafta bekletin. Turşu olgunlaştıktan sonra, daha serin bir yerde muhafaza edin. Turşunun üzerinde beyaz, kalın bir zar halinde maya tabakası oluşursa, bunu temizleyin.
KARIŞIK TURŞU TARİFİ
MALZEMELER
4 adet acur
3 adet havuç
5-6 adet sivribiber
2-3 baş sarımsak
5-6 adet yeşil domates
4-5 adet kırmızı domates
1 adet küçük lahana
1 adet kereviz sapı ve yaprağı
1/2 demet maydanoz
1 çay bardağı kaya tuzu
1 çorba kaşığı limon tuzu
1 çorba kaşığı şeker
1/2 su bardağı sirke
1 adet aspirin
1/2 fincan sıvı yağ,
HAZIRLANIŞI
Sebzeleri güzelce yıkayıp ayıklayın.Çatalla sebzelerin ortalarına birkaç delik açın.Kavanozun dibine acurları yerleştirin.Sırasıyla aralarına ikiye bölünmüş sarımsak dişlerini yerleştirerek havuçları, yeşil domatesleri, sivri biberleri, lahanaları, maydanozları, kereviz sap ve yapraklarını ve kırmızı domatesleri kavanoza istifleyin. Turşu için kullanacağınız suya tuzu katıp kaynatın ve soğumaya bırakın.Bu suya limon tuzu, sirke, şeker ve aspirini ekleyip karıştırın.Kavanoza bu suyu dökün.Üstüne de küf yapmaması için sıvı yağı ekleyin ve kavanozun kapağını sıkıca kapatıp 10-15 gün bekletin.
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