‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin ilk tanıtımı yayınlandı
Fatih Sultan Mehmet Han’a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan ve Tuna’dan Roma’ya kadar her dağa, her ağaca isimlerini kanlarıyla yazan, krallara adaletin kılıcı olduklarını öğreten Akıncıların destansı hikayesi ‘Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’nın yapımcılığını, ‘Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ üstleniyor
Senaryosu ve proje tasarımı da Mehmet Bozdağ’a ait filmin başrolünü Emre Kıvılcım ve Ece Çeşmioğlu ile Leven Özdilek paylaşıyor. Bu isimlere Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Eren Vurdem, Seray Kaya, Selda Alkor, Cemal Hünal, Ogün Kaptanoğlu, Funda İlhan ve Sezgin Erdemir gibi isimler eşlik ediyorlar.
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