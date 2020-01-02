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Haber Giriş: 02.01.2020 - 13:45,Son Güncelleme:/

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak’ta vizyona giriyor

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Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak’ta vizyona giriyor

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’, 17 Ocak’ta vizyona giriyor.

Filmden vizyon öncesi yeni bir tanıtım paylaşıldı. ‘Dombra’ ile Türkiye ve dünyada şöhrete ulaşan Arslanbek Sultanbekov’un seslendirdiği ‘Türkler Geliyor’ bestesinin yer aldığı, sinema salonlarında da gösterilen tanıtım sanal alemde kısa sürede büyük ilgi gördü.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’, İstanbul’un fethinin ardından ‘Kızıl Elma’yı Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in cesur akıncılarının Balkan coğrafyasındaki maceralarını konu alıyor.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak’ta vizyona giriyor



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