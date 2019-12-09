Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 1 haftada 18 milyon izlendi

YAPIMCILIĞINI “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman” dizilerine imza atan Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı”nın ilk fragmanı beğeniyle karşılandı. 17 Ocak’ta gösterime girecek filmin fragmanı sosyal medyada bir haftada 18 milyondan fazla izlendi. Çekimleri 50 dönümlük bir alana yayılan sette yapılan “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı”nın başrolünde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmioğlu yer alıyor. Film, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Azerbaycan, Kazakistan gibi farklı ülkelerde gösterime girecek.



Akıncıların hikayesi

Proje tasarımı ve senaryosu da Mehmet Bozdağ’a ait olan film, İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alıyor. Mehmet Bozdağ imzası taşıyan filmde Emre Kıvılcım ve Ece Çeşmioğlu başrolde. “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı”, Fatih Sultan Mehmet dönemi Osmanlı Akıncılarının hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.





