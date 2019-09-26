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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
26.09.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Türkler geliyor

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Türkler geliyor

Sezonun iddialı yapımlarından ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’nın vizyon tarihi belli oldu. Fatih Sultan Mehmet’in savaşçı birlikleri ‘Osmanlı Akıncıları’nı beyazperdeye taşıyacak film, 20 Aralık’ta tüm dünyada gösterime girecek.

‘DİRİLİŞ Ertuğrul’ dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni projesi “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı”nı seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerinde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmioğlu seyirci karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosunda Ebru Özkan, Serdar Gökhan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu ve Cemal Hünal’in de yer aldığı yapım, Fatih Sultan Mehmet’in savaşçı birlikleri Osmanlı Akıncıları’nı beyazperdeye taşıyacak.

Türkler geliyor


OYUNCULARA 9 AY EĞİTİM
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı”nın hazırlık süreci 1 yıl sürdü. Film ekibi, çekimlerden önce 9 ay eğitime tabi tutuldu. Dünyaca ünlü filmlerde ve “Marco Polo” dizisinde görev almış uluslararası koreografi ekibi Nomad, oyunculara at binme, kılıç kullanma ve okçuluk eğitimleri verdi. Oyuncular ayrıca özel kuvvetlerde görev yapmış emekli subaylardan askeri eğitim, akademisyenlerden de dönemin sosyal yaşantısına dair eğitimler aldı.

Türkler geliyor


TÜM DÜNYADA GÖSTERİLECEK
Hikâyesi 15’inci yüzyılda geçen filmin çekimleri, 50 bin metrekarelik alana inşa edilen görkemli sette yapıldı. “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” 20 Aralık’ta seyirciyle buluşacak. Yapım, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika ve Kazakistan’da gösterime girecek.

Türkler geliyor

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