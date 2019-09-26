Türkler geliyor
Sezonun iddialı yapımlarından ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’nın vizyon tarihi belli oldu. Fatih Sultan Mehmet’in savaşçı birlikleri ‘Osmanlı Akıncıları’nı beyazperdeye taşıyacak film, 20 Aralık’ta tüm dünyada gösterime girecek.
‘DİRİLİŞ Ertuğrul’ dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni projesi “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı”nı seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerinde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmioğlu seyirci karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosunda Ebru Özkan, Serdar Gökhan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu ve Cemal Hünal’in de yer aldığı yapım, Fatih Sultan Mehmet’in savaşçı birlikleri Osmanlı Akıncıları’nı beyazperdeye taşıyacak.
OYUNCULARA 9 AY EĞİTİM
“Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı”nın hazırlık süreci 1 yıl sürdü. Film ekibi, çekimlerden önce 9 ay eğitime tabi tutuldu. Dünyaca ünlü filmlerde ve “Marco Polo” dizisinde görev almış uluslararası koreografi ekibi Nomad, oyunculara at binme, kılıç kullanma ve okçuluk eğitimleri verdi. Oyuncular ayrıca özel kuvvetlerde görev yapmış emekli subaylardan askeri eğitim, akademisyenlerden de dönemin sosyal yaşantısına dair eğitimler aldı.
TÜM DÜNYADA GÖSTERİLECEK
Hikâyesi 15’inci yüzyılda geçen filmin çekimleri, 50 bin metrekarelik alana inşa edilen görkemli sette yapıldı. “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” 20 Aralık’ta seyirciyle buluşacak. Yapım, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika ve Kazakistan’da gösterime girecek.
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