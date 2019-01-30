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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Türkiye’ye yerleşti!

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Türkiye’ye yerleşti!

Dünyaca ünlü modern kaligrafi sanatçısı Esmaeil Rashvand sanat hayatına Türkiye’de devam edecek.

İran’da 60 yıl önce temelleri atılan nakaşihat olarak bilinen modern kaligrafinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden Esmaeil Rashvand Türkiye’ye yerleşti. Rashvand, bundan sonra sanat hayatına Türkiye’de devam edecek.

Sanat nefes almak gibi

Hem klasik hat hem de modern kaligrafide İran’ın yanısıra İtalya ve Fransa dahil birçok Avrupa ülkesinde 20’den fazla kişisel ve karma sergide alan Rashvand, resim ve kaligrafi yapmanın kendisi için 'nefes almak, yemek yemek gibi ihtiyaç olduğunu' söyledi. Modern kaligrafinin dünyanın aksine Türkiye’de neredeyse hiç bilinmediğine dikkat çeken Rashvand, “Türkiye’de bu sanatı yaymak, tanıtmak ve sunmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Modern kaligrafi, görselliğe seslenir

Klasik hat sanatında harflerin anlamının öne çıktığını, bunun da sanatçının yaratıcılığını sınırlandırdığına dikkat çeken Rashvand, modern kaligrafinin farkını ise şöyle anlattı: “Modern kaligrafi harflerle yapılıyor. Bu tarzda ressam, görsel anlatımda figürler, çizgiler ve şekiller yerine harfler ve kelimeler kullanıyor. Bu eserlerde klasik hat sanatının aksine, kelimelerin ve cümlelerin anlamı önemli değil. Onun yerine bir resim olarak içerik ve görsellik üzerinden mesajını iletiyor” dedi.

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