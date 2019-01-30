Türkiye’ye yerleşti!
Dünyaca ünlü modern kaligrafi sanatçısı Esmaeil Rashvand sanat hayatına Türkiye’de devam edecek.
İran’da 60 yıl önce temelleri atılan nakaşihat olarak bilinen modern kaligrafinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden Esmaeil Rashvand Türkiye’ye yerleşti. Rashvand, bundan sonra sanat hayatına Türkiye’de devam edecek.
Sanat nefes almak gibi
Hem klasik hat hem de modern kaligrafide İran’ın yanısıra İtalya ve Fransa dahil birçok Avrupa ülkesinde 20’den fazla kişisel ve karma sergide alan Rashvand, resim ve kaligrafi yapmanın kendisi için 'nefes almak, yemek yemek gibi ihtiyaç olduğunu' söyledi. Modern kaligrafinin dünyanın aksine Türkiye’de neredeyse hiç bilinmediğine dikkat çeken Rashvand, “Türkiye’de bu sanatı yaymak, tanıtmak ve sunmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.
Modern kaligrafi, görselliğe seslenir
Klasik hat sanatında harflerin anlamının öne çıktığını, bunun da sanatçının yaratıcılığını sınırlandırdığına dikkat çeken Rashvand, modern kaligrafinin farkını ise şöyle anlattı: “Modern kaligrafi harflerle yapılıyor. Bu tarzda ressam, görsel anlatımda figürler, çizgiler ve şekiller yerine harfler ve kelimeler kullanıyor. Bu eserlerde klasik hat sanatının aksine, kelimelerin ve cümlelerin anlamı önemli değil. Onun yerine bir resim olarak içerik ve görsellik üzerinden mesajını iletiyor” dedi.
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