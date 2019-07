Türkiye’ye geliyor

“Have You Ever Really Loved a Woman”, “Everything I Do ( I Do It For You)”, “Please Forgive Me” ve “Heaven” gibi sevilen şarkılarıyla 90’lı yıllara damgasını vuran Adams, 16 Kasım Cumartesi günü Ataşehir’deki Ülker Sports Arena’da konser verecek. 14’üncü stüdyo albümü “Shine a Light” turnesi kapsamında İstanbullu hayranlarıyla buluşacak olan sanatçı, 20 sene sonra ilk kez Türkiye’de sahneye çıkacak.