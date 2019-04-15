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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Türkiye’nin yeni turizm projesi

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Türkiye’nin yeni turizm projesi

Giresun’un Bulancak İlçesine bağlı Adaköy ve Kusköyü mevkiinde hayata geçmesi planlanan kapsamlı proje, Türkiye’nin doğa ve sağlık turizminin en önemli cazibe merkezlerinden biri olmaya aday.

Zekeriya Bey Vadisi projesiyle, benzersiz doğal güzelliklerine sahip olmasına rağmen turizm gelirleri bakımdan istenilen düzeyde olmayan Karadeniz’in, yeni baştan keşfedilmesi amaçlanıyor.
Yapılması planlanan Bahtiyar Kadıoğlu teleferik hattı, bölgenin en uzun teleferik hattı. Yapımın tamamlanmasıyla birlikte vadiye gelenler, bölgeyi kuşbakışı görme imkanına sahip olacaklar.
Burada yapılacak olan cam otel ve cam çadırlar, tatil yapmak isteyenler için farklı bir konaklama deneyimi sunuyor. Projenin spor tesisleri golf, tenis gibi sporların yanı sıra yamaç paraşütü, atlı geziler ve atv’lerle doğa turu gibi her yerde rastlayamayacağınız aktivitelerle zengin bir skalaya sahip.
Zekeriyabey Vadisi damak tadına düşkün olanlara da çok özel lezzetler vaat ediyor. Yapılacak olan kafe ve restoranlar sadece yöre yemekleriyle değil, dünya mutfağının çok özel tatlarıyla gurmeleri memnun edecek zenginliğe sahip.
Turistik projelerle birlikte bölgeye kazandırılması hayal edilen diğer kalıcı eserler de, Nazım Kadıoğlu Eko Tarım Müzesi ve mimari ağırlıklı 40.000 kitaba ev sahipliği yapacak olan Hasan Sökmen Araştırma Kütüphanesi…

Bu dev projenin dünyada tanınması ve ilgi odağı olması için atılacak ilk adım da: Uluslararası Adatepe Çadır Festivali… İlki 20-25 Ağustos’ta gerçekleştirilecek festivalde; kız alma töreninin folklorik sunumların ve geçmişin panayırlarını anımsatan eğlencelerin olması bekleniliyor.
Yapımcı, müzisyen ve yazar Murat Kadıoğlu’nun hayali olan projenin yönetim kurulunda; Avukat Osman Nuri Polat, Memorial Hastaneleri Ataşehir Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, uluslararası ödüller kazanmış olan mimar Hasan Sökmen, Avrupa Basın Ajansı Birliği üyesi gazeteci Bedri Kayabal ve gazeteci Cengiz Civa var.

Türkiye’nin yeni turizm projesi

Bakanlıklarla, ulusal ve yerel bürokrasiyle ön görüşmeleri gerçekleştirilen Zekeriya Bey Vadisi Turizm projesinin, geniş kapsamı ve farklılığıyla dünyada tanınması amaçlanıyor.

 

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