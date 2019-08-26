Türkiye'nin Oscar adayı hangi film oldu?
Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen filmin ismi, sinemaseverler başta olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Türkiye'nin Oscar adayı hangi film oldu?
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda Türkiye adayını belirledi. İşte, ülkemizi Oscar'da temsil edecek o film...
Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi. ABD'de düzenlenen 92'nci Akademi Ödülleri töreninin, gelecek yıl şubatta gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Oscar adayı gösterilen filmde Kübra Kip ve Ece Yüksel'in yanı sıra Umur Kurt, Almina Kavcı, Merve Şeyma Zengin, Jale Arıkan ve Osman Alkaş rol alıyor.
Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen filmin görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos üstleniyor.
Film, modern dünyada kadın ve anne olmanın yarattığı açmazlarla bu durumun kadınların yakın çevreleriyle olan ilişkilerine yansımalarını beyazperdeye aktarıyor.
Müzik direktörlüğünü Anjelika Akbar'ın yaptığı, 20 Eylül'de vizyona girecek filmin konusu özetle şöyle:
"Doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan Aslı, uzun uğraşlardan sonra genç bir bakıcı bulur. Bebek bakıcısı Gülnihal'in de bir bebeği vardır. Gülnihal'in gelişiyle Aslı kendinden bile gizlediği sırlarıyla yüzleşmeye başlar."
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