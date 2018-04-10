Didim Vegan Festivali'nde geri sayım

Dünyada beslenme şekli olarak giderek yaygınlaşan Veganlık bunun çok daha ötesinde bir felsefeyi içerisinde barındırıyor. Hayvan sömürüsüne ve türcülüğe karşı olarak ortaya çıkan veganlık bugün etik sebepler, çevresel etkileri ve sağlıklı beslenme gibi sebeplerden tercih ediliyor.

Dünyada veganlık giderek daha fazla kabul görüyor şuan Dünya nüfusunun % 9 ila 10 u vegan-vejeteryan olarak besleniyor. Türkiye’de net bir sayı olmamakla birlikte nüfusun %2 sinin bu şekilde beslendiği düşünülüyor.

DİDİM VEGFEST 2018 PROGRAMINDA NELER VAR

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Bu yıl gerçekleşecek festivalle ilgili olarak bilgiler verdi. Atabay; bu yıl festivalde söyleşi sayısını 16’ya yükselttiklerini bunun 6 tanesinin hayvan sömürüsü üzerine olduğunu dile getirdi. Atabay şunları söyledi: "Bu yılvegan olmak isteyenlerin ancak aklında soru işareti olanların ve konuyu merak edenlerin kolaylıkla cevap bulabileceği bir platform oluşturacağız. Bu kısımda çok değerli bilim insanları, aktivistler, yazarlar ve sivil toplum örgütleri yer alacak. Bu yıl daha çok kaynak yer alacak, bilgilendirici broşürler ve kitaplar olacak yazarlarımızın kitaplarını bu alanda imzalatarak alabilecekler" dedi.

Festivalde ayrıca çocuklar için dört gün boyunca etkinlikler gerçekleşecek. Bunun yanı sıra dört gün boyunca Gastronomi Derneği ve Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu tarafından Vegan yemek atölyeleri, yemek showları ve yarışmaları düzenlenecek. Ünlü şefler Gabriel Sponzo, Hasan Ali Karabulut, Emre İdrisoğlu, Ömer Afacanoğlu, Barış Onbaş, Dr.Emrah Köksal Sezgin festivale konuk olacak.

TÜRKİYE’NİN İLK VEGAN DOSTU KENTİ DİDİM





idim, ilkini geçen yıl düzenlediği festivalle vegan dostu kent olma yolunda ilk adımı attı. Bununla birlikte Didim Belediyesi bazı kararlarla bu yönde ilerlemeye başladı. Etkinliklerde havai fişek kullanımını iptal eden belediye iştiraki olduğu etkinliklerde de havai fişek kullanılmasını istemiyor. Yeni fayton ruhsatı vermeyen belediye hali hazırda kullanımda olan faytonları da elektrikli olanlar ile değiştirme çalışmalarına başladı.

DÜNYA DİDİM’DE NEFES ALIYOR

Festival bu yıl bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Nefes koçu Neslihan Yavuzcan ile birlikte doğru ve doğal nefes alma egzersizi gerçekleştirilecek. 22 Nisan’da gerçekleşecek etkinlik Didim’in tescillenmiş temiz havasına da dikkat çekmeyi amaçlıyor.

PANELLER, SÖYLEŞİLER VE KONSERLER

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen festivalde 5 konser 9 söyleşi, çocuk ve yetişkinler için 12 atölye çalışması 250 stantta 375 katılımcı ve 60 bin ziyaretçiyle tamamlandı. İki gün süren etkinliklerden sonra ikincisi için çalışmalar başladı ve bu sene çok daha ses getirecek bir festivalin ilk sinyalleri sürenin 4 güne çıkması oldu.

Festival kapsamında gerçekleşecek olan söyleşi ve panellere gazeteci Emin Çapa, beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Vedat Bayer, kardiyoloji ve dahiliye uzmanı Murat Kınıkoğlu, veteriner hekim Gökhan Durukan, fizyoterapist Hakan Öztürk, klinik psikolog Nilgün Hasan Dereköy, gastroenteroloji uzmanı Mutse Banzgarch, akademisyen ve Açık Radyo kurucusu Ömer Madra, gazeteci , yazar ve hayvan özgürlüğü aktivisti Pınar Dağ katılacak.

Gün boyunca gerçekleşecek konserlerin yanı sıra akşam Grup Eflatun, Sare, Aegean Band,Vegan sanatçı Pınar Keleş,DJ Aslı , 22 Nisan Akşamı ise Ceylan Ertem sahne alacak.