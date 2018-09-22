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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haber-Foto: İbrahim YURTBAY
22.09.2018 - 17:35, Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

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Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

Sokak fotoğrafçılığının dünyadaki en heyecanlı, en şenlikli ve tek ödüllü etkinliği PhotoMaraton Türkiye'de dün ilk kez İstanbul’da gerçekleştirildi. Halen 27 ülkede düzenlenen, özel kuralları ve kurumsallığı ile eşsiz bu uluslar arası etkinlik, Sirkeci garında toplanan yüzlerce fotoğraf severi, Türkiye’nin usta fotoğraf sanatçılarıyla buluşturdu.

MÜZİK ve folklor gösterileriyle panayır yerine dönen tarihi garda temaların ilanı ile birlikte katılımcılar Eyüp-Tünel-Taksim üçgeninde İstanbul’u fotoğraflamak üzere dağıldılar. Yarışma dün saat 24.00’te katılımcıların fotoğraflarını teslimiyle birlikte sona erdi. Bugün İTÜ Taşkışla binasında usta fotoğrafçıların katılacağı söyleşilerin ve çeşitli eğlence etkinliklerinin ardından saat 21.00’de ödül töreni var. Etkinliğe İTO, Fatih, Eyüp ve Beyoğlu belediyeleri ve TFSF destek verdi.

YOLU DÜŞENİN ÖNÜNE DÜŞEN ETKİNLİK; PHOTOMARATON

Site üzerinden kayıt olan yüzlerce fotoğraf sever dün sabahın erken saatlerinden itibaren Sirkeci garında bir araya geldi. Etkinlik süresince fotoğraf makinelerine profesyonel bir ekibe ücretsiz bakım yaptıran yarışmacılar, canlı müzik ve MEF folklor ekibinin gösterisi ile eğlendi, ardından saat 12.00’de tema belirleyicilerin temaları ilan etmesiyle beraber yollara düştü.

12 saat boyunca üç istasyonda yeni temaları alıp tekrar yola düşen fotoğraf severler, çektikleri fotoğraflarda yaratıcılıklarını ortaya koymaya çalıştı, kadım İstanbul’u yeniden ve yeniden keşfedip resmetti. PhotoMaraton çatısı altında ücretsiz ve halka açık bir etkinlik daha vardı dün; CepPhotoMaraton. Her iki etkinliğin jürisi usta fotoğrafçılarından oluşuyor. Jüride yer alan isimler ise şöyle: Coşkun Aral, Mustafa Seven, Sadık Üçok, Emre Ogan, Burak Bulut, Arel Kalender, Koray Akten, Hami Özsomar, İsmail Türkoğlu, Ümit Varlı, Yüksel Altun, Mürsel Yağcıoğlu 

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

ÖDÜLLER İTÜ TAŞKIŞLA’DA AÇIKLANACAK

Etkinliğin ikinci günü İTÜ Taşkışla binasında gerçekleşecek. Söz konusu program şöyle: Erhan Meço, “Seyahat Fotoğrafçılığı” konulu sunum (saat 14.00), Arel Kalender, “Önemsediklerim” konulu söyleşi (saat 15.00), Coşkun Aral ile Belgesel Fotoğrafçılık, söyleşi (saat 16.00), Sadık Üçok, “Kucaklaşma” konulu söyleşi (saat 17.00), Açık Oturum, “Fotoğrafın Hukuksal Sorunları”, Moderatör Ali Dağlar, katılımcı avukatlar Erhan Meço, Burhan Gün, İbrahim Ekdial , Muhip Şeyda Işıktaç (saat 18.00-19.30), Kokteyl (saat 19.00-20.00), Ödül Töreni, Sunucu Çiğdem Tunç (saat 21.00) Etkinliğin tanıtımını Nihat Özcan’a ait Birleşik Heyecan Prodüksiyon üstlendi. PhotoMaraton etkinlikleri 13-14 Ekim’de Ankara, 20-21 Ekim’de İzmir’de gerçekleştirilecek.

 

 

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