Türkiye’nin en kuzeyinde festival heyecanı
Kuzey Fest, 1-2-3-4 Ağustos’ta Sinop’ta gerçekleştirilecek.
Orfe Organizasyon tarafından düzenlenecek olan Kuzey Fest'te ,müzikseverler 4 gün kamp yapacak.
Kuzey Fest'te sahne alacak sanatçılar listesi:
Can Bonomo, Mabel Matiz, Edis, Feridun Düzağaç, Gazapizm, Sagopa Kajmer, Ezhel, Büyük Ev Ablukada, Adamlar, Aslı Gökyokuş, Nova Norda, Mesut Çakır, Bedük, Ufuk Beydemir, Niyazi Koyuncu, Deniz Tekin, İlkay Akkaya, Ozbi Feat. Gülce Duru, Emir Can İğrek, Cihan Mürtezaoğlu, Uçan Kelebekler Saz Grubu, Crew Project, , Yüzyüzeyken Konuşuruz, Melek Mosso, Selçuk Balcı, Nilipek, Dolu Kadehi Ters Tut
1.Ağustos
Can Bonomo
İlkay Akkaya
Ozbi Feat. Gülce Duru
Emir Can İğrek
Cihan Mürtezaoğlu
Uçan Kelebekler Saz Grubu
Crew Project
2.Ağustos
Mabel Matiz
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Melek Mosso
Selçuk Balcı
Nilipek
Dolu Kadehi Ters Tut
Sagopa Kajmer
3.Ağustos
Ezhel
Büyük Ev Ablukada
Adamlar
Aslı Gökyokuş
Nova Norda
Mesut Çakır
Bedük
4.Ağustos
Edis
Feridun Düzağaç
Gazapizm
Ufuk Beydemir
Niyazi Koyuncu
Deniz Tekin
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