Türkiye’nin en kuzeyinde festival heyecanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriTürkiye’nin en kuzeyinde festival heyecanı
GeriKeyif Türkiye’nin en kuzeyinde festival heyecanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
25.07.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Türkiye’nin en kuzeyinde festival heyecanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye’nin en kuzeyinde festival heyecanı

Kuzey Fest, 1-2-3-4 Ağustos’ta Sinop’ta gerçekleştirilecek.

Orfe Organizasyon tarafından düzenlenecek olan Kuzey Fest'te ,müzikseverler 4 gün kamp yapacak.

Kuzey Fest'te sahne alacak sanatçılar listesi:
Can Bonomo, Mabel Matiz, Edis, Feridun Düzağaç, Gazapizm, Sagopa Kajmer, Ezhel, Büyük Ev Ablukada, Adamlar, Aslı Gökyokuş, Nova Norda, Mesut Çakır, Bedük, Ufuk Beydemir, Niyazi Koyuncu, Deniz Tekin, İlkay Akkaya, Ozbi Feat. Gülce Duru, Emir Can İğrek, Cihan Mürtezaoğlu, Uçan Kelebekler Saz Grubu, Crew Project, , Yüzyüzeyken Konuşuruz, Melek Mosso, Selçuk Balcı, Nilipek, Dolu Kadehi Ters Tut

1.Ağustos
Can Bonomo
İlkay Akkaya
Ozbi Feat. Gülce Duru
Emir Can İğrek
Cihan Mürtezaoğlu
Uçan Kelebekler Saz Grubu
Crew Project

2.Ağustos
Mabel Matiz
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Melek Mosso
Selçuk Balcı
Nilipek
Dolu Kadehi Ters Tut
Sagopa Kajmer

3.Ağustos
Ezhel
Büyük Ev Ablukada
Adamlar
Aslı Gökyokuş
Nova Norda
Mesut Çakır
Bedük

4.Ağustos
Edis
Feridun Düzağaç
Gazapizm
Ufuk Beydemir
Niyazi Koyuncu
Deniz Tekin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Otel odamı yaktı, beni bıçakladı!
Nurgül Yeşilçay'ın ayakları olay oldu
Bodrum çok pahalı!
8. yıl pozu