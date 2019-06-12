Türkiye’de ilk kez
Kuzey Avrupa'nın en köklü kültürel geleneklerinden olan ve yazın gelişini sembolize eden Midsommar Yaz Dönümü festival konsepti, Türkiye’de ilk kez About Nights sunumu ile 22 Haziran Cumartesi günü İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta!
Kadebostany, Roosevelt, Jan Blomqvist & Band, Darius, Jakuzi ve Club Bangkok gibi isimler festival sahnesinde sergileyecekleri performanslar ile katılımcılarla buluşacak.
Festival Sahnesi:
Kadebostany
Roosevelt
Jan Blomqvist & Band
Darius
Jakuzi
Club Bangkok
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