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12.12.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri, önceki akşam Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gece iş ve sanat dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi.

Kendi alanlarında önemli projelere imza atan, hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla adından söz ettiren, faaliyet gösterdiği alanın gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri, önceki akşam Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın üstlendiği törene iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gece Canan Anderson, Ayşe Hatun Önal ve Derya Uluğ’un sahne performanslarıyla renklendi.

Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

“Dilsiz” filmine verilen ‘en iyi sanat filmi’ ödülünü başrol oyuncusu Vildan Atasever aldı.
Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Çetin Altay, “En iyi erkek komedi oyuncu” ödülünü aldı.
Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

“En iyi kozmetik markası’ ödülünü alan Ivana Sert, “Kum Gibi” şarkısıyla gelen eleştiriler hakkında, “Bu yorumlar beni üzmüyor. Daha fazla güç veriyor. Ben savaşçı bir kadınım. Onu unutmayın” dedi.
Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam imzalı bir elbiseyle sahneye çıktı. Önal, yalnızlıktan dert yandı: “Yalnızlıktan sıkılmaya başladım. Hayatımdaki tek erkek menajerim Haluk. Artık biri olsa fena olmaz.”
Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu


 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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