Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Kendi alanlarında önemli projelere imza atan, hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla adından söz ettiren, faaliyet gösterdiği alanın gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri, önceki akşam Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın üstlendiği törene iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gece Canan Anderson, Ayşe Hatun Önal ve Derya Uluğ’un sahne performanslarıyla renklendi.



“Dilsiz” filmine verilen ‘en iyi sanat filmi’ ödülünü başrol oyuncusu Vildan Atasever aldı.



Çetin Altay, “En iyi erkek komedi oyuncu” ödülünü aldı.



“En iyi kozmetik markası’ ödülünü alan Ivana Sert, “Kum Gibi” şarkısıyla gelen eleştiriler hakkında, “Bu yorumlar beni üzmüyor. Daha fazla güç veriyor. Ben savaşçı bir kadınım. Onu unutmayın” dedi.



Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam imzalı bir elbiseyle sahneye çıktı. Önal, yalnızlıktan dert yandı: “Yalnızlıktan sıkılmaya başladım. Hayatımdaki tek erkek menajerim Haluk. Artık biri olsa fena olmaz.”





