Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası müzikseverlerle buluşuyor
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 21-22 Temmuz tarihlerinde İş Sanat’ta müzikseverlerle buluşuyor. Orkestrayı bu konserlerinde şef Cem Mansur yönetecek.
Kuruluşuna Sabancı Vakfı'nın öncülük ettiği orkestra, her iki konserde de ulusal ve uluslararası birçok yarışmada aldığı derecelerle dikkat çeken Türk piyanist Gökhan Aybulus’a eşlik ediyor.
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın İstanbul konserlerinin repertuvarında bu yıl Wagner, Beethoven, Çaykovski, Rahmaninof, Prokofiev ve Weber‘in eserlerine ek olarak Türk besteci Füsun Köksal’ın “Silent Echoes II” eseri de bulunuyor.
Bujor Hoinic ve Johannes Schild gibi birçok ünlü sanatçı ile kompozisyon ve müzik teorisi çalışma fırsatı elde eden ve Almanya, İspanya, İngiltere ve Amerika’da gerçekleşen birçok uluslararası festivallerde yer alan Köksal, bu sene Türkiye Gençlik ve Filarmoni Orkestrası ile hem İstanbul’da hem de Avrupa’da dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
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