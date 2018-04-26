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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
26.04.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Türkiye Bütün Kış Ne Dinledi?

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Türkiye Bütün Kış Ne Dinledi?

Türkiye’de kış aylarında rap rüzgarı esti. Müzikseverler, öne çıkan sürpriz isimlerle Türkçe pop ve Latin müziği de bırakmadı.

Baharın tadı her yanı sarmışken, müziğin rengi de mevsime eşlik edecek elbette. Mevsimlerin insanların ruh hallerini etkilediği, müziğin de insanların ruhsal yolculuklarına eşlik ettiği çok açık. Peki, herkesin daha çok evlere kapandığı, coşkunun yerini biraz daha temkinli olmanın ve hüznün aldığı kış aylarında Türkiye’de ne dinledik? Spotify, 1 Aralık – 30 Mart tarihleri arasında Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları listeledi.

Spotify verilerine göre Türkiye’de kış aylarında en çok rap müzik dinlendi. Rap’in yükselen isimleri Gapapizm, Ezhel ve Burak King, listenin ilk 3 sırasında yer alarak Türkiye’de kışa damgasını vurdu. Gazapizm’in “Heyecanı Yok” adlı şarkısı, Aralık – Mart döneminde Spotify kullanıcılarının en çok dinlediği şarkı olarak Türkiye’de kışın şarkısı oldu.

Listenin geri kalanında ise yine Rap ağırlıkta. Ezhel, Geceler adlı şarkısıyla listenin ikinci sırasında yer almasını yanı sıra, “İmkansızım” ve “Şehrimin Tadı” şarkılarıyla da ilk 10’da sıkça ismini gördüğümüz bir isim oldu. Amerikalı rap sanatçısı Post Malone, bu yıl dillerden düşmeyen şarkısı “Rockstar” ile listenin 4’üncü sırasına yerleşirken, Türkiye’de kış aylarında en çok dinlenen bir başka sanatçı ise pop dünyasından geldi. Ersay Üner, “İki Aşık” şarkısı ile listede 6’ıncı sırada yer aldı. Latin müziğin sevilen ismi Kübalı Camila Cabello’nun “Havana”sı, İngiliz Dua Lipa’nın elektronik dans müziği “News Rules”u ise rap rüzgarı içinde şaşırtan isimler oldu. Eypio’nun Çukur dizisi için yazdığı “Gömün Beni Çukura” adlı şarkısı da rap ağırlıklı listede, en çok dinlenenler şarkılar arasındaki yerini aldı.  İşte Kış aylarında Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı ve şarkılar:

 

Türkiye Kış Top 10 listesi



Pop’un Rap’in iktidarını zorladığı iller de var

Türkiye’de kışın en çok dinlenen şarkılara bölgeler bazında baktığımızda, genellikle ilk 3 sıranın ülke genelinde olduğu gibi Gazapizm, Ezhel ve Burak King arasında bir yarışa sahne olduğunu görüyoruz. Ancak örneğin Karadeniz’de Trabzon’da bu yarışın içindeki isim değişiyor ve listenin 3’üncü sırasına genel listede 6’ıncı sırada gördüğümüz Ersay Üner yerleşiyor. Aynı durum, Doğu’da Malatya ve İç Anadolu’da Kayseri için de geçerli. Trakya’da ilk üç için yarışan isimler genellikle değişmezken, İstanbul’da Ezhel, iki şarkısı ile Gazapizm’den sonra 2 ve 3’üncü sıraya yerleşiyor ve Burak King’i geride bırakıyor. Güney’de alışılagelen sıralamayı bozan şehir ise Antalya. Post Malone, Antalya’da 3’üncü sırada yer alarak Ezhel’i ilk 3’ün gerisinde bırakıyor.

Spotify Hakkında

Spotify, 2008’de İsveç’te kurulduğu günden bu yana, müzik dinleme alışkanlıklarını sonsuza dek değiştirdi. Bugün misyonumuz hala aynı; dünya genelinde müzikseverlere ve sanatçılara benzersiz bir müzik deneyimi sunarak, daha fazla insanın daha fazla güzel şarkı dinlemesini sağlamak. Yaptığımız her şey, sahip olduğumuz müzik aşkına dayanıyor.

30 milyonun üzerinde şarkıyı ücretsiz olarak keşfedebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz. Ya da Spotify Premium ile offline mod, gelişmiş ses kalitesi, Spotify Connect ve reklamsız müzik deneyimi gibi özelliklere erişim sağlayabilirsiniz.

 

Spotify bugün, 157 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısı, 65 ülkeden 71 milyonun üzerinde abonesi ile dünyanın en popüler dijital müzik platformudur. Spotify olarak ayrıca, müzik endüstrisinin en büyük gelir kaynağını oluşturuyoruz. https://press.spotify.com

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