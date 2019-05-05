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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.05.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Türkiye-Avustralya hattında klip

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Türkiye-Avustralya hattında klip

maNga, ''Süper Güçlerimiz Var'' isimli yeni maxi single'ları ile hayranlarını sevindirdi.

maNgaX'te yer alan Yad Eller ve Gel şarkılarının akustiklerinin de yer aldığı toplamda 3 şarkı bulunan maxi single'a ismini veren Süper Güçlerimiz Var şarkısının sözleri Ferman Akgül'e, müziği Ferman Akgül ile Yağmur Sarıgül'e ait.

maNga:''Hala geç değil ama son virajdayız.''

maNga grup elemanları, yeni maxi single'ları ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:''Şu anki genel hissiyatımız birlik ve bütünlüğümüzü korumak için daha fazla mücadele etmemiz gerektiği yönünde. Dünyada ırkçılık ve ayrımcılık artmaya başladı. Buna karşı direnmeliyiz. Hem doğaya zarar verdiğimiz hem de kutuplaştırıcı politikalar izlemeye devam ettiğimiz sürece çocuklarımıza taş topraktan başka bir şey bırakamaz hale geleceğiz. Hala geç değil ama son virajdayız. Parçayı bu duygularla yazdık. ''

Yaşayan ve dinamik bir klip !

Türkiye - Avustralya hattında 3 aylık bir süreçte Süper Güçlerimiz Var şarkısına yaşayan ve dinamik bir klip çekimi gerçekleştiren maNga, konser turnesi için gittikleri şehirlerdeki görüntüleri ve anılarından oluşan sahneleri sevenleri ile paylaşıyor. Eypio'nun da görüntüler de yer aldığı klipte, grubun Sidney ve Melbourne'de bulunan Anzak Anıtı ile Çanakkale Şehitler Abidesi ziyaretlerindeki görüntüleri ile de beğeni topluyor.

Ferman Akgül, İlke İşisağ ve Kaan Demirçelik'in yönetmenliği üstlendiği klibin illüstrasyon çalışmaları Kaan Demirçelik, kurgu ve renk ise Tayfun Hacıoğlu imzası taşıyor.

Prodüktörlüğünü ve düzenlemesini Yağmur Sarıgül'ün üstlendiği maxi single'ın kayıt, edit ve miks'i Arda Ertem tarafından studioN'da, mastering'i Pieter Snapper tarafından Babajim İstanbul'da yapıldı.

 

 

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