Türkiye-Avustralya hattında klip
maNga, ''Süper Güçlerimiz Var'' isimli yeni maxi single'ları ile hayranlarını sevindirdi.
maNgaX'te yer alan Yad Eller ve Gel şarkılarının akustiklerinin de yer aldığı toplamda 3 şarkı bulunan maxi single'a ismini veren Süper Güçlerimiz Var şarkısının sözleri Ferman Akgül'e, müziği Ferman Akgül ile Yağmur Sarıgül'e ait.
maNga:''Hala geç değil ama son virajdayız.''
maNga grup elemanları, yeni maxi single'ları ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:''Şu anki genel hissiyatımız birlik ve bütünlüğümüzü korumak için daha fazla mücadele etmemiz gerektiği yönünde. Dünyada ırkçılık ve ayrımcılık artmaya başladı. Buna karşı direnmeliyiz. Hem doğaya zarar verdiğimiz hem de kutuplaştırıcı politikalar izlemeye devam ettiğimiz sürece çocuklarımıza taş topraktan başka bir şey bırakamaz hale geleceğiz. Hala geç değil ama son virajdayız. Parçayı bu duygularla yazdık. ''
Yaşayan ve dinamik bir klip !
Türkiye - Avustralya hattında 3 aylık bir süreçte Süper Güçlerimiz Var şarkısına yaşayan ve dinamik bir klip çekimi gerçekleştiren maNga, konser turnesi için gittikleri şehirlerdeki görüntüleri ve anılarından oluşan sahneleri sevenleri ile paylaşıyor. Eypio'nun da görüntüler de yer aldığı klipte, grubun Sidney ve Melbourne'de bulunan Anzak Anıtı ile Çanakkale Şehitler Abidesi ziyaretlerindeki görüntüleri ile de beğeni topluyor.
Ferman Akgül, İlke İşisağ ve Kaan Demirçelik'in yönetmenliği üstlendiği klibin illüstrasyon çalışmaları Kaan Demirçelik, kurgu ve renk ise Tayfun Hacıoğlu imzası taşıyor.
Prodüktörlüğünü ve düzenlemesini Yağmur Sarıgül'ün üstlendiği maxi single'ın kayıt, edit ve miks'i Arda Ertem tarafından studioN'da, mastering'i Pieter Snapper tarafından Babajim İstanbul'da yapıldı.
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