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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.01.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

"Turkish'i Dondurma" 15 Mart'ta

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"Turkish'i Dondurma" 15 Mart'ta

Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün, ülkelerine gitmek isterken yaşadığı mücadeleyi anlatan "Turkish'i Dondurma" adlı film, 15 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe'nin başrollerini paylaştığı filmin yapımcılığını "Ayla" ve "Müslüm" filmiyle gişede başarıya ulaşan Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu gerçekleştiriyor.

Soho House İstanbul'da gerçekleştirilen filmin tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklama yapan Mustafa Uslu, diğer filmler gibi "Turkish'i Dondurma"nın da iddialı bir yapım olduğuna işaret ederek, "Yine gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazıldı film. Çok güzel oldu. İnşallah seyircilerimiz beğenir." dedi.

Uslu, filmin hikayesini çok beğendiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Bir araştırma yaptık konu üzerine. Çok saf ve temiz hikayeydi. Çok yoğun bir dönemde oyuncularımız bizimle oldu. Biz 'Ayla' filmiyle insanların kalbine dokunmayı başardık. İnşallah bu filmde de Ali ile Mehmet karakteri üzerinden insanların kalbine dokunmayı düşünüyoruz. Savaşın kazananının olmadığını göstermeye çalışıyoruz."
Filmin gişesinden umutlu olduğunu söyleyen Uslu, "İyi, güzel ve özenli bir iş yaparsanız bunun her zaman bir karşılığı vardır. Biz de elimizden geldiği kadar güzel ve özenli bir şey yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de sinemaya küsmüş bir profil vardı. Hiç sinemaya gitmeyen profilleri 'Ayla' ve 'Müslüm'le tekrar sinemaya getirdik. Bu gurur verici bir şey." ifadelerini kullandı.

 "Çok güzel dramatik bir kurgu yaptık"

Filmin yönetmeni Can Ulkay da filmin çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini anlatarak, "Çekimler 2 ay sürdü ama çeşitli hava şartlarından dolayı çekimlerin uzaması gibi durumlar oldu. Çok özel bir hikaye. Mustafa Bey bize anlattığında sert bir hikayeydi. Biz bunu önce senaryolaştırdık, daha sonra arkadaşlarla beraber birçok kez üzerinden geçerek, çok güzel dramatik bir kurgu yaptık. Çok güzel espriler var filmin içinde." diye konuştu.

Ali Atay ise filmin hikayesinden çok etkilendiğini ifade ederek, "Film gerçek bir hikaye ve Erkan'la bu hikayeyi 'daha fazla nasıl gerçekçi kılabiliriz' diye çok konuştuk. Hikaye iki tane deli var ve bu karakterleri normal insanların canlandırması gerçekten çok zor. Gerçekten filmde hiç bu kadar güleceğimizi tahmin etmiyordum. Birçok sahneyi gülerek çektik." dedi.

"Filmin evrensel olan bir tarafı var"

Turkishi Dondurma 15 Martta



Erkan Kolçak Köstendil de filmde yabancı oyuncuların da yer aldığına değinerek, şunları söyledi: "Gerçekten hikayeyi ve işi seven yabancı oyunculardı. Bence bu çok önemli. Yani filmde kötü bir İngiliz subayını anlatıyoruz ama İngiliz oyuncu filmi çok sevdi. Burada bir gariplik var gözüküyor ama yok. Esasında savaşın ne kadar saçma bir şey olduğunu, mutlu yaşayan bir halkı nasıl ayrıştırdığını anlatan bir film yapıyoruz ki bu yüzden yabancı oyuncular filmi çok sevdi. O yüzden filmin evrensel olma tarafı var ve bu bizi heyecanlandıran bir taraf."

Bosna Hersekli oyuncu Alma Terziç ise filmde "Ross" karakterini canlandırdığını söyleyerek, "Filmin çekimleri çok güzel başladı. Sette yabancı oyuncularla Türk oyuncuların birlikte nasıl çalışabildiklerini görmüş oldum. Oyuncular hiç konuşmadan sadece sanat diliyle bir projede çalıştılar. Biz toplumlar olarak son günlerde birbirimize güvensizlik duyuyoruz. Umuyorum ki bu film bu güvensizliği ortadan kaldırarak, toplumlar arasında bir köprü oluşturacaktır." şeklinde konuştu.

Şebnem Bozoklu da film çekimlerinin eğlenceli ve rahat geçtiğini ifade etti.

Kemerburgaz'da kasaba kuruldu

Kemerburgaz'da 7 bin metrekarelik araziye kurulan 1900'lü yılları yansıtan bir kasabada çekilen film, 1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan biri dondurmacı (Ali Atay), diğeri deveci (Erkan Kolçak Köstendil) iki arkadaşın yaşam mücadelesini anlatıyor. Filmde, İngilizlerin çağrısıyla Anzak askerlerinin Türkiye topraklarına geleceğini haber alan iki kafadarın, kendi vatanlarına dönmelerine izin verilmeyince, Avustralya'da verdikleri mücadele yansıtılıyor.

Komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley ve Carl Warthon da bulunuyor.

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