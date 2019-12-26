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Keyif
26.12.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Türkan Şoray’a teklif

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Türkan Şoray’a teklif

Oyuncu ve müzisyen Metin Çanak, ilk Türk kadın ressam Mihri Müşfik’in hayatının belgesel yapmak için çalışmalara başladı.

Çanak, Müşfik’in olgunluk yıllarını oynaması için Türkan Şoray’a teklif götüreceğini söyledi. Çanak “Bu belgesel film 45 dakikalık 3 bölüm halinde çekilecek. Yayıncı kuruluş ile görüşmeler henüz neticelenmedi. İlk önceliğimiz TRT olacak. Türk halkının takdirine mazhar olmuş olan Türkan Şoray’ın bu projeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

 

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